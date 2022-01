Ένα οχτάχρονο αγόρι που έχει διαγνωστεί με αυτισμό αποτέλεσε έμπνευση για να ξανακυκλοφορήσει ένα δημοφιλές παιχνίδι για κινητά τηλέφωνα.

Ο Τζακ είχε λατρέψει το Joe Danger- ένας ριψοκίνδυνος αναβάτης μηχανής με τον οποίο οι παίκτες κάνουν αγώνα σε έρημο- και έγινε μια πηγή χαράς και ένας τρόπος για να αντιμετωπίζει το άγχος.

Όταν το παιχνίδι τέθηκε εκτός λειτουργίας, λόγω των ενημερώσεων του iOS, ο πατέρας απευθύνθηκε στους προγραμματιστές, ζητώντας τους βοήθεια.

«Ο Τζακ είναι 8 ετών, το πιο γλυκό παιδί στον πλανήτη και έχει διαγνωστεί με αυτισμό», έγραψε ο πατέρας απευθυνόμενος στη Hello Games.

«Ο Τζακ λατρεύει τον Joe. Λατρεύει τα πάντα για αυτόν. Έχει μια συλλογή με παιχνίδια μοτοσικλέτες που είναι τα δικά του “Joe Dangers”. Κάθε μοτοσικλέτα που βλέπουμε στη μηχανή είναι “Joe Danger”», συνέχισε.

«¨Ενα από τα πράγματα που επέτρεψαν σε εμένα και τον Τζακ να δεθούμε είναι η κοινή μας αγάπη για τα video games, ιδιαίτερα για το Joe Danger», έγραψε και περιέγραψε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που ακούει κάθε ημέρα όταν γυρίζει από τη δουλειά είναι «Έλα μπαμπά, ας παίξουμε Joe Danger». «Το να μπορεί να πει αυτή τη φράση είναι τεράστια υπόθεση για ένα παιδί με αυτισμό», τόνισε ο πατέρας.

Παράλληλα επεσήμανε ότι πέρα από πηγή «ατελείωτων ωρών χαράς και ψυχαγωγίας», το παιχνίδι έδωσε στον γιο του τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με φίλους και συγγενείς, αποτέλεσε έναν μηχανισμό για να αντιμετωπίζει αγχωτικές καταστάσεις και να επιβραβεύεται για αυτό, όπως και ότι επέτρεψε στον Τζακ «ζήσει φυσιολογικά παιδικά πράγματα».

«Ως γονιός, είναι δύσκολο να περιγράψω το συναίσθημα που νιώθω βλέποντας στο πρόσωπο του Τζακ την αγνή χαρά που προκαλεί το Joe Danger, ξέροντας τις άλλες δυσκολίες που βιώνει καθημερινά. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι ένα ωραίο συναίσθημα», έγραψε ακόμη.

Με την επιστολή του ρώτησε τους προγραμματιστές αν μπορούν να επαναφέρουν online το παιχνίδι. «Θα σήμαινε τα πάντα για τουλάχιστον ένα μικρό αγόρι», επεσήμανε.

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices 😭 This mail broke our hearts and made us want to set things right 💔 pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5

Η επιστολή «ράγισε τις καρδιές μας και μας έκανε να θέλουμε να διορθώσουμε τα πράγματα», τόνισε ο ιδρυτής της εταιρείας, Σον Μάρεϊ. «Ως προγραμματιστές παιχνιδιών είναι πολύ εύκολο να υποτιμήσουμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ακόμη και τα μικρότερα παιχνίδια», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας την επιστολή του πατέρα.

Ο Μάρεϊ ανέφερε ότι η ομάδα ανέλαβε ένα «πρότζεκτ ως χόμπι» για να επαναφέρει το παιχνίδι online, «φτιάχνοντάς το από την αρχή σταδιακά, κομμάτι- κομμάτι, μέσω αλλαγών τεχνολογίας οχτώ χρόνων».

Στο παιχνίδι, που κυκλοφόρησε ξανά την Πέμπτη για iOS, έχει γίνει επεξεργασία με βελτιωμένα οπτικά, υψηλό ρυθμό καρέ και υποστήριξη ProMotion και Gamepad, σύμφωνα με τους προγραμματιστές.

As game devs it's so easy to underestimate the impact even your smallest games can have. It blows my mind that something you make can be someone's first game they played, hit at an important time or even be their favorite thing for a while 🙏 pic.twitter.com/9coaI8C7ao