Δικαστικό θρίλερ: Πώς ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έγινε στόχος έρευνας σε Ελβετία νήσο του Τζέρσεϊ

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από τις αρχές του Τζέρσεϊ σχετικά με καταγγελίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με την προέλευση της αμύθητης περιουσίας του. Τα στοιχεία προέρχονται από το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, όπου οι δικαστές διέταξαν την παράδοση εγγράφων που αφορούν πολλαπλούς ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι αρχές του νησιού Τζέρσεϊ, γνωστό φορολογικό παράδεισο, έχουν «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς άνω των 7 δισ. δολαρίων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, στο πλαίσιο ερευνών για την προέλευση των χρημάτων του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Βρετανία απειλεί να μηνύσει τον Αμπράμοβιτς για την πώληση της Τσέλσι

Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Το επίμαχο παρελθόν της Sibneft

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η έρευνα αφορά δύο βασικούς άξονες:

Ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την πώληση της πετρελαϊκής και αερίου εταιρείας Sibneft, την οποία το ρωσικό κράτος αγόρασε το 2005 έναντι 13 δισ. δολαρίων. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Αμπράμοβιτς προχώρησε σε «πληρωμές διαφθοράς» τη δεκαετία του ’90 ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Παραβίαση κυρώσεων μετά το 2022, όταν εταιρείες που φέρονται να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία, παρά τις απαγορεύσεις.

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα.

Η πορεία του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ο Αμπράμοβιτς, που ξεκίνησε ως μηχανικός και έφτασε να γίνει μεγιστάνας πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιούργησε τεράστια περιουσία από τη Σιμπνέφτ. Η πώληση της εταιρείας του το 2005 τον εκτόξευσε στους «υπερ-πλούσιους» του πλανήτη.

Με αυτά τα κεφάλαια αγόρασε την Chelsea, επένδυσε σε ακίνητα, τέχνη, hedge funds και νέες επιχειρήσεις. Η υπόθεση Σιμπνέφτ είχε οδηγήσει και σε δικαστική διαμάχη υψηλού προφίλ με τον Μπόρις Μπερεζόφσκι στο Λονδίνο το 2012, όπου ο Αμπράμοβιτς τελικά επικράτησε.

Οι ελβετικές αποκαλύψεις

Οι αποφάσεις του ελβετικού δικαστηρίου αναφέρουν ότι οι αρχές του Τζέρσεϊ έχουν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριώσουν υποψίες περί ξεπλύματος χρήματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται καταγγελίες πως ο Αμπράμοβιτς είχε πληρώσει τον Μπερεζόφσκι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για «κρύσα» (προστασία/πολιτική κάλυψη) στη Ρωσία τη δεκαετία του ’90.

Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές μετά τον Μάρτιο του 2022, όταν το όνομα του Αμπράμοβιτς εντάχθηκε στη λίστα κυρώσεων του Τζέρσεϊ.

Τι λένε οι δικηγόροι του

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι η έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και ότι δεν υπάρχουν απαγγελθείσες κατηγορίες εις βάρος του. Μάλιστα, επικαλούνται αποφάσεις που δείχνουν ότι δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία εναντίον του στα δικαστήρια του Τζέρσεϊ.

Ωστόσο, οι ελβετικές αρχές θεωρούν ότι τα δισεκατομμύρια που μεταφέρθηκαν μέσω offshore εταιρειών, trust και τραπεζών «χωρίς σαφή οικονομικό λόγο» συνιστούν ενδείξεις απόπειρας συγκάλυψης της προέλευσης των χρημάτων.

Η υπόθεση Αμπράμοβιτς δεν είναι απλώς μια νομική διαμάχη· είναι κομμάτι του παγκόσμιου «παζλ» γύρω από τον ρόλο των Ρώσων ολιγαρχών, τα δίκτυα offshore, και τις δυτικές αγορές που δέχθηκαν δισεκατομμύρια προερχόμενα από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Με πληροφορίες από Guardian