Δίδυμα κόκκινα πάντα γεννήθηκαν σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία

Η γέννηση δίδυμων κόκκινων πάντα στο ζωολογικό κήπο Γουϊπσνέιντ αποτελεί «διπλή ελπίδα για το είδος», η ύπαρξη του οποίου απειλείται, δήλωσε η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL).

Η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, η οποία διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο στο Ντάνσταμπλ του Μπέντφορσάιρ, ανακοίνωσε τη γέννηση των διδύμων κόκκινων πάντα την Τετάρτη. Γεννήθηκαν τον περασμένο μήνα, στις 25 Ιουνίου, από τα κόκκινα πάντα Ρούμπι και Νίλο, που φιλοξενούνται στον ζωολογικό κήπο. Θα τους δοθούν ονόματα μετά την πρώτη τους επίσκεψη στον κτηνίατρο στις οκτώ εβδομάδες.

Τα δίδυμα, το φύλο του οποίων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ζύγιζε το καθένα μόλις 113 γραμμάρια κατά τη γέννησή του. Δεν έχουν ακόμη βγει από τη φωλιά, όπου οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου λένε ότι τα φροντίζουν καλά οι γονείς τους. Τα κόκκινα πάντα δεν βλέπουν τις πρώτες 30 ημέρες της ζωής τους και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μητέρα τους.

Το προσωπικό είχε υποψιαστεί ότι η Ρούμπι ήταν έγκυος για πρώτη φορά και προσπάθησε να την κάνει να αισθανθεί άνετα. Ο Γκράντ Τιμπερλέικ, φύλακας του ζωολογικού κήπου, δήλωσε: «Εκστασιαστήκαμε όταν την εντοπίσαμε κουλουριασμένη σε ένα από τα κουτιά όπου φωλιάζει, τα οποία είχαμε ετοιμάσει, χρησιμοποιώντας την φουντωτή κόκκινη ουρά της για να κρατήσει ζεστά τα δύο μικρά. Η Ρούμπι έχει κάνει απίστευτη δουλειά στο τάισμα και τη φροντίδα των διδύμων, οπότε αφήνουμε την οικογένεια να δεθούν μεταξύ τους, ελέγχοντας τα μόνο όταν βγαίνει έξω για να φάει».

Τα κόκκινα πάντα, τα οποία κατάγονται από τα Ιμαλάια και τη δυτική Κίνα, έχουν μειωθεί σε αριθμό εξαιτίας του παράνομου εμπορίου, της απώλειας βιοτόπων, της μείωσης της κύριας πηγής τροφής τους, δηλαδή του μπαμπού, της λαθροθηρίας και της αποψίλωσης των δασών. Το WWF έχει προβλέψει ότι ο αριθμός των κόκκινων πάντα που έχουν απομείνει στη φύση μπορεί να είναι μόλις 2.500.

A pair of endangered red panda twins were born at Whipsnade Zoo near London pic.twitter.com/2WJ6XtaIKY