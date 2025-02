Διάσκεψη Μονάχου για Ασφάλεια: Ο Ζελένσκι ζήτησε να φτιαχτεί ευρωπαϊκός στρατός

Έκκληση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού έκανε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Στην ομιλία του, υποστήριξε πως η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι βέβαιη για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και πως για να λάβει τον σεβασμό της Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποκτήσει έναν ισχυρό στρατό. «Πολλοί ηγέτες έχουν μιλήσει για (μια) Ευρώπη που χρειάζεται τους δικούς της στρατιωτικούς και τον δικό της στρατό. Έναν στρατό της Ευρώπης. Και πραγματικά πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να δημιουργηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι είπε πως η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την προηγουμένη κατέστησε σαφές πως η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει. «Ας είμαστε ειλικρινείς, τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Αμερική να πει όχι στην Ευρώπη σε θέματα που την απειλούν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως ένας ευρωπαϊκός στρατός, που θα περιελάμβανε την Ουκρανία, χρειάζεται ώστε «το μέλλον (της ηπείρου) να εξαρτάται μόνο από τους Ευρωπαίους και οι αποφάσεις για τους Ευρωπαίους να λαμβάνονται στην Ευρώπη».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν καταστήσει σαφές τις τελευταίες ημέρες πως περιμένουν από την Ευρώπη να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα άλλες προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της Κίνας. Έχουν επίσης πει, ωστόσο, πως παραμένουν δεσμευμένοι στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. «Η Αμερική χρειάζεται να δει πού κατευθύνεται η Ευρώπη», είπε ο Ζελένσκι, «και αυτή η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι απλώς πολλά υποσχόμενη, θα πρέπει να κάνει την Αμερική να θέλει να σταθεί πλάι σε μια ισχυρή Ευρώπη. Χρειάζεται η Αμερική την Ευρώπη ως αγορά; Ναι. Αλλά (τη χρειάζεται) ως σύμμαχο; Για να είναι η απάντηση 'ναι", η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία φωνή, όχι διαφορετικές».

At the Munich Security Conference, I emphasized that European policy must not just be promising—it must make America want to stand with a strong Europe. Europe must decide its own future with confidence in its strength so that others have no choice but to respect its power. pic.twitter.com/NdFWePeVpM