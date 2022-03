Διαπραγματεύσεις: Η Ρωσία υποσχέθηκε να περιορίσει τις επιχειρήσεις, η Ουκρανία πρότεινε ουδετερότητα

Η Ρωσία υποσχέθηκε να περιορίσει δραστικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της γύρω από το Κίεβο και το Τσέρνιχιβ, ενώ η Ουκρανία πρότεινε ουδέτερο καθεστώς, με διεθνείς εγγυήσεις για την προστασία της, στις σημερινές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ότι πρότειναν ένα καθεστώς υπό το οποίο η χώρα τους δεν θα ενταχθεί σε συμμαχίες, ούτε θα φιλοξενήσει βάσεις ξένων στρατευμάτων, αλλά η ασφάλειά της θα εγγυάται με όρους παρόμοιους με το «Άρθρο 5», εκείνο του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα.

«Συνθήκη για εγγυήσεις ασφαλείας με ένα ενισχυμένο αντίστοιχο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οι εγγυήτριες χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία, Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία κτλ.), νομικά εμπλέκονται ενεργά στην προστασία της Ουκρανίας από την όποια επιθετικότητα. Εφαρμογή μέσω δημοψηφίσματος και των κοινοβουλίων των εγγυητριών χωρών», έγραψε στο Twitter μετά τις συνομιλίες ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και διαπραγματευτής του Κιέβου.

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states.