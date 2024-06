Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες στους δρόμους της Γαλλίας κατά της ακροδεξιάς

Χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους των πόλεων σε όλη τη Γαλλία την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα θα μπορούσε να κερδίσει τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Περίπου 200 οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και συνδικάτα οργάνωσαν τις διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, λέγοντας ότι τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται επίθεση όταν οι χώρες κυβερνώνται από ακροδεξιά κόμματα. Στο Παρίσι, πάνω από 10.000 γυναίκες διαδήλωσαν ειρηνικά, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Thousands of women march in France against far right

Τον Μάρτιο, η Γαλλία κατοχύρωσε το δικαίωμα στην άμβλωση στο σύνταγμά της, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία, αλλά κάποιοι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού είχαν αντιταχθεί στη νομοθεσία, προκαλώντας ανησυχίες σε μερικούς από το κοινό σχετικά με τις στάσεις του κόμματος απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την καθιέρωση της άμβλωσης ως συνταγματικό δικαίωμα, μπορούσαμε να δούμε καλά πόσο άβολα ήταν οι ακροδεξιοί βουλευτές με το θέμα, ζητούσαν να γεμίσουμε τις κούνιες με γαλλικά μωρά», είπε η Shirley Wirden, υπεύθυνη για τα δικαιώματα των γυναικών στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία της Κυριακής στο Παρίσι.

Το κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) και οι σύμμαχοί του φαίνεται να βγαίνουν πρώτοι στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου, με 35,5% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η έρευνα της Ipsos - που διεξήχθη για την εφημερίδα Le Parisien και το Radio France στις 19-20 Ιουνίου - έδειξε τη συμμαχία της αριστεράς New Popular Front (NPF) στη δεύτερη θέση με 29,5% των ψήφων. Η κεντροδεξιά συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στην τρίτη θέση, με 19,5% των ψήφων.

