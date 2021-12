Το παρομοίασαν με το Squid Game: Δάσκαλοι κονταροχτυπήθηκαν μεταξύ τους, μαζεύοντας μανιωδώς χαρτονομίσματα δολαρίων για να βοηθήσουν στην πληρωμή σχολικών προμηθειών.

Τα πλάνα από την προώθηση του «Dash for Cash», που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ στη Νότια Ντακότα, έχουν προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο, πυροδοτώντας μια τεράστια διαμάχη σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχολείων.

Τι ακριβώς συνέβη:



Ο αμερικανική ομάδα χόκεϊ Sioux Falls Stampede Sioux αποφάσισε να κάνει το φιλανθρωπικό event με την ονομασία «Dash for Cash» στον αγώνα της Κυριακής.

Οι διοργανωτές πέταξαν 5.000 δολάρια σε ένα χαλί στο κέντρο του γηπέδου, πάνω στον πάγο, πριν 10 δάσκαλοι -που επιλέχθηκαν τυχαία ανάμεσα σε περισσότερους από 30 υποψήφιους- πέσουν στα γόνατα, προσπαθώντας να μαζέψει ο καθένας όσα περισσότερα χαρτονομίσματα του 1 δολαρίου μέσα στα ρούχα του, σε διάστημα 5 λεπτών, ενώπιον ζωντανού κοινού.

South Dakota ranks 50th in average teacher pay, so it looks like they’re taking the Squid Game approach to making up for it. @sfstampede should be ashamed. https://t.co/opV2dxGF6G — Breyer Reteyer (@Nicky_Pelosi) December 12, 2021

Αν και η ομάδα είπε ότι επρόκειτο για φιλανθρωπική δράση προκειμένου να βοηθήσουν ντόπιους δασκάλους και σχολικές τάξεις, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως περίμεναν.

Το event κατέγραψε ένα ντόπιος ρεπόρτερ, που το μοιράστηκε online και δεν χρειάστηκε πολύ μέχρι οι χρήστες στα social media να αρχίσουν να το συγκρίνουν με την δημοφιλή σειρά του Netflix, «Squid Game», όπου απελπισμένοι και καταχρεωμένοι Κορεάτες συμφώνησαν να διαγωνιστούν μέχρι θανάτου για ένα χρηματικό έπαθλο.

«Το Squid Game υποτίθεται πως ήταν μια μη ρεαλιστική δυστοπία», σχολίασε ένας χρήστης. «Όχι μια Κυριακή στη Νότια Ντακότα».

Πώς αντέδρασαν οι διοργανωτές

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διοργανωτές έσπευσαν να ζητήσουν συγγνώμη μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Σε γραπτή δήλωση, η ομάδα χόκεϊ επί πάγου Sioux Falls Stampede και η τράπεζα CU Mortgage Direct (που ήταν χορηγός) έγραψαν: «Παρόλο που η πρόθεσή μας ήταν να προσφέρουμε μια θετική και διασκεδαστική εμπειρία για εκπαιδευτικούς, τώρα συνειδητοποιούμε γιατί μπορεί να θεωρήθηκε υποτιμητικό και προσβλητικό προς τους συμμετέχοντες και το επάγγελμά τους εν γένει. Λυπούμαστε πολύ και ζητάμε συγγνώμη σε όλους τους δασκάλους για την αμηχανία που μπορεί να αισθάνθηκαν».

Σύμφωνα με την δήλωση, οι 10 δάσκαλοι μάζεψαν τουλάχιστον 500 δολάρια έκαστος και θα προστεθούν άλλα 500 δολάρια σε κάθε συμμετέχοντα ενώ θα δοθούν χρήματα και σε υποψηφίους που δεν έλαβαν μέρος.

«Οι δάσκαλοι δεν θα έπρεπε να εξευτελίζονται για λίγα δολάρια»

Οι εκπαιδευτικοί στη Νότια Ντακότα συγκαταλέγονται στους πιο κακοπληρωμένους στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκονται στην 50η θέση για μέσο μισθό, σύμφωνα με την National Education Association.

Κι ενώ κάποιοι σημείωσαν πως επρόκειτο για ένα event με «καλές προθέσεις», πρόσθεσαν ότι «το μόνο που καταφέρνει είναι να τονίσει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών τους».

This just feels demeaning .. teachers shouldn’t have to dash for dollars for classroom supplies… No doubt people probably intended it to be fun, but from the outside it feels terrible https://t.co/bb14T5sPc4 — Randi Weingarten (@rweingarten) December 13, 2021

«Ως πολιτεία, δεν πρέπει να αναγκάζουμε τους δασκάλους να σέρνονται σε ένα παγοδρόμιο για να πάρουν τα χρήματα που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν τις τάξεις τους», δήλωσε ο Loren Paul, πρόεδρος της South Dakota Education Association.

Μαζί του συμφώνησε και η American Federation of Teachers (AFT), που χαρακτήρισε το event «εξευτελιστικό». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήθελαν να είναι διασκεδαστικό, αλλά, δείχνει απαίσιο», σχολίασε η πρόεδρος του AFT, Randi Weingarten.

Τι θα γίνει με τα χρήματα

Οι δάσκαλοι, που όλοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση, μπορούν να κρατήσουν τα χρήματα για τα σχολεία τους, όπως τους υποσχέθηκαν.

Πολλοί είπαν ότι θα χρησιμοποιούσαν τα ποσά για να αγοράσουν αντικείμενα όπως ευέλικτα καθίσματα και κάμερες για να ανεβάζουν τα μαθήματα στο διαδίκτυο.

Well, South Dakota is trending for this. Not a bad time to resurface some reporting on the state's historic teacher pay issues.

from @argusleader in May: https://t.co/D6NFVctwd1 https://t.co/iwC3l0Z1Io — Morgan Matzen (@bymorganmatzen) December 13, 2021

Μιλώντας σε τοπική εφημερίδα, η Alexandria Kuyper - δασκάλα σε παιδιά 5 ετών - είπε ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν σε μικρότερα αντικείμενα, όπως γιορτινά διακοσμητικά για την τάξη.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο όταν η κοινότητα προσφέρει μια ευκαιρία όπως αυτή για πράγματα για τα οποία οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές, πληρώνουν από την τσέπη τους», είπε.

Με πληροφορίες από ABC, Reuters