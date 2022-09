The Crown: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του 5ου κύκλου -«Πόλεμος» Καρόλου-Νταϊάνα

Πρεμιέρα στις 5 Νοεμβρίου κάνει η πέμπτη σεζόν του The Crown, με το πρώτο τρέιλερ να κυκλοφορεί και να αποκαλύπτει τον «πόλεμο» μεταξύ του πρίγκιπα Κάρολο και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η δημοφιλής σειρά ταξιδεύει τους τηλεθεατές στη δεκαετία του ’90, με τον Dominic West να υποδύεται Κάρολο και την Elizabeth Debicki να αναλαμβάνει τον ρόλο της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το τρέιλερ του The Crown ξεκινά με τη φωνή ενός δημοσιογράφου που διαβάζει: «Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εκδίδουν την εξής ανακοίνωση: «Με λύπη, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας χωρίζουν».

Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές παρακολουθούν κοντινά πλάνα του Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Βίντεο: Το πρώτο τρέιλερ του The Crown

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy