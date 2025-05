Columbia: Τέθηκαν σε αναστολή 65 φοιτητές μετά από διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης

Πάνω από 65 φοιτητές του Columbia τέθηκαν σε αναστολή και δεκάδες άλλοι, μεταξύ αυτών και απόφοιτοι ή φοιτητές από συνεργαζόμενα ιδρύματα όπως το Barnard College, αποκλείστηκαν από την πανεπιστημιούπολη, μετά από διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης μέσα στη βιβλιοθήκη Butler, που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, όσοι φοιτητές τέθηκαν σε «προσωρινή αναστολή» δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε μαθήματα, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες. Το πανεπιστήμιο δεν έχει ανακοινώσει τη διάρκεια των πειθαρχικών μέτρων, τα οποία παραμένουν υπό εξέταση.

Περίπου 80 άτομα συνελήφθησαν κατά την επέμβαση της αστυνομίας το βράδυ της Τετάρτης. Οι περισσότεροι κατηγορούνται για παράνομη είσοδο, ενώ κάποιοι και για διατάραξη κοινής ησυχίας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της διοίκησης του Columbia, η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτη αναστάτωση» εν μέσω εξεταστικής περιόδου.

scenes from today's protest at columbia university. they used a military drone on us, similar to what they use in Gaza. my palestinian friend who lost 20 family members in Gaza couldn't even finish his speech. Cops went after ppl at random.