CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Η τελική απόφαση στον Τραμπ

Το Πεντάγωνο έδωσε στον Λευκό Οίκο το πράσινο φως για να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Η απόφαση ελήφθη αφού αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αποθέματα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελική απόφαση στον Αμερικανικό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το CNN, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο ότι θα προτιμούσε να μην παράσχει τους συγκεκριμένους πυραύλους στην Ουκρανία επειδή «δεν θέλουμε να χαρίσουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Η στάση Τραμπ για τους πυραύλους Tomahawk

Το Πεντάγωνο φέρεται να ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή του που έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει ώστε οι πυραύλοι να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.

Η αξιολόγηση ενθάρρυνε Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Αμερική έχει πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην παράσχει τους πυραύλους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης, λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν όταν ο Τραμπ άλλαξε την στάση του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους Tomahawk. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι- κεκλεισμένων των θυρών- ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παράσχουν, τουλάχιστον όχι ακόμα.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι Tomahawkθα μπορούσαν να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη και δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, ανέφερε το CNN.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν στα αιτήματα του CNN για σχόλια.

Ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει εντελώς τους πυραύλους από το τραπέζι των συζητήσεων, δήλωσαν προηγουμένως πηγές στο CNN, και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για την ταχεία παράδοσή τους στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει, πρακτικά, η Ουκρανία τους Tomahawk;

Ο Τραμπ έχει επίσης, απογοητευτεί τόσο πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών, που ενέκρινε νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε - προς το παρόν - μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα, οι αξιωματούχοι άμυνας των ΗΠΑ εξακολουθούν να αγωνίζονται για το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Υπάρχουν ακόμη πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ένα ερώτημα είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους εάν τους παρείχαν οι ΗΠΑ. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, αλλά το Ναυτικό της Ουκρανίας είναι σοβαρά εξαντλημένο, επομένως οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευθούν στην ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός έχουν αναπτύξει εκτοξευτές εδάφους που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Αλλά ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παράσχουν τους εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση. Ένας αξιωματούχος τόνισε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση για τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow που παρέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας της σοβιετικής εποχής.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να μπορέσει να τελειώσει «με δίκαιους όρους» για τη χώρα.

«Οι παγκόσμιες κυρώσεις και η ακρίβειά μας στον στόχο συγχρονίζονται για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο με δίκαιους όρους για την Ουκρανία. Όλοι οι στόχοι για βαθιά χτυπήματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς» έγραψε.

Με πληροφορίες από CNN

