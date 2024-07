Βρετανία: Συμφόρηση στο λιμάνι του Ντόβερ μετά τα προβλήματα στις πτήσεις λόγω του πληροφοριακού «μπλακ άουτ»

Χιλιάδες Βρετανοί βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο εξωτερικό λόγω της κατάρρευσης των πληροφοριακών συστημάτων, που επηρέασε 50.000 πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ή εντός αυτού.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, πολλοί επιβάτες ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Βρετανία μέχρι την Τετάρτη. Η ακύρωση των πτήσεων προκάλεσε τεράστιο μποτιλιάρισμα στα πολυσύχναστα λιμάνια, με εκατοντάδες οικογένειες χωρίς εισιτήριο να προσπαθούν να επιστρέψουν.

Το λιμάνι του Ντόβερ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «εκατοντάδες εκτοπισμένους» επιβάτες αεροδρομίων και ζήτησε από τους πελάτες να εξασφαλίσουν κράτηση πριν την άφιξή τους. Ο επικεφαλής του λιμανιού διαβεβαίωσε ότι υπάρχει χωρητικότητα για να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες και ανέφερε ότι σήμερα αναμένονται 10.000 αυτοκίνητα, 2.000 περισσότερα από χθες.

This morning's IT outage has affected airports, news organisations, train companies and other big companies across the globe



As brits wake up to rail and airport chaos, here is anything we know so far 👇 pic.twitter.com/QN7XHRmoyN