Βρετανία: Έρευνα στο Βασιλικό Ναυτικό μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, καψόνια και «λίστες βιασμών»

Το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό ξεκίνησε έρευνα αφού μια από τις πρώτες γυναίκες που εντάχθηκαν στο πλήρωμα ενός υποβρυχίου κατήγγειλε στον Τύπο ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση και καψόνια.

Ο αρχηγός του Ναυτικού, ναύαρχος Μπεν Κι, τόνισε ότι «η σεξουαλική παρενόχληση δεν έχει θέση στο Βασιλικό Ναυτικό και δεν θα γίνει ανεκτή». Σε ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε «αποκρουστικά» όσα αναφέρονται στην καταγγελία και αποκάλυψε ότι διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας. «Όποιος κριθεί ένοχος θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, όποιος και αν είναι ο βαθμός του», τόνισε.

Η εφημερίδα Daily Mail δημοσιεύει στο σημερινό φύλλο της τη μαρτυρία της Σόφι Μπρουκ, μιας από τις πρώτες γυναίκες που υπηρέτησαν σε υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού μετά τη μεταρρύθμιση του 2011, όταν η υπηρεσία αυτή σταμάτησε να είναι αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών.

Sophie Brook alleges she was sexually assaulted and driven to self-harm while serving on a submarine.



Warning: Video contains description of alleged sexual assault and self-harm.



More on this story: https://t.co/Xrvmy0agXV pic.twitter.com/ZaZObQEh0A