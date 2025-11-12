Βραζιλία: Ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες της COP30 μετά τις συγκρούσεις με αυτόχθονες

Μία ημέρα αφότου αυτόχθονες διαδηλωτές εισέβαλαν στη σύνοδο για το κλίμα COP30 της Βραζιλίας, οι απεσταλμένοι των χωρών επέστρεψαν στις διαπραγματεύσεις με επίκεντρο τις δράσεις, τις πολιτικές και τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσα σε ήρεμο κλίμα.

Η επανέναρξη των εργασιών καθυστέρησε λίγο προκειμένου να γίνουν επισκευές στις ζημιές που προκλήθηκαν στην είσοδο από τις συγκρούσεις της προηγούμενης νύχτας, όπου τα ΗΕ είπαν πως δύο φρουροί ασφαλείας υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο υπήρξαν μικρές αλλαγές στους ελέγχους των αποσκευών, που γίνονται στα πρότυπα των αεροδρομίων.

Έξω, δύο σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας συνόδευσαν έναν στολίσκο διαμαρτυρίας που μετέφερε ηγέτες αυτόχθονων πληθυσμών και ακτιβιστές υπέρ του κλίματος στον Κόλπο Γκουαζαρά.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν μεταξύ άλλων «Σώστε τον Αμαζόνιο» ή φώναζαν συνθήματα υπέρ εδαφικών δικαιωμάτων, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ άλλων ηγέτες αυτοχθόνων πληθυσμών, κάτοικοι της πόλης του Αμαζονίου και μέλη των αντιπροσωπειών της COP είχαν συγκεντρωθεί στην ακτή για να παρακολουθήσουν.

Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα κεκλεισμένων των θυρών, όμως η βραζιλιάνικη προεδρία έχει προγραμματίσει μια ειδική συνεδρίαση αργότερα σήμερα, όπου οι αντιπρόσωποι θα μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σε θέματα όπως οι φόροι άνθρακα και η χρηματοδότηση χωρών που πλήττονται από την υπερθέρμανση.

Ομιλία Αλ Γκορ

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ εκφώνησε την ετήσια παρουσίασή του για το κλίμα στη Σύνοδο, την οποία οι ΗΠΑ μποϊκόταραν φέτος, παρά το γεγονός πως είναι ο μεγαλύτερος ιστορικά ρυπαίνων μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Αφού απαρίθμησε μια σειρά πρόσφατων ακραίων καιρικών γεγονότων σε ολόκληρο τον κόσμο, από πλημμύρες έως φωτιές, ο Γκορ δήλωσε:

«Για πόσο καιρό θα παραμένουμε άπραγοι και θα συνεχίσουμε να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στα ύψη, ώστε αυτού του είδους τα γεγονότα να επιδεινώνονται περαιτέρω;».