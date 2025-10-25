Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί και επτά σοβαρά τραυματίες

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στη Βόρια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αστυνομικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός «μεγάλου πάρτι».

Από τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα έχασαν τη ζωή τους, μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα συνολικά θύματα των πυροβολισμών ανέρχονται στα 13, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο έξω από το Μάξτον, όπως ανέφερε σχετικά το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόμπεσον.

Πάνω από 150 άτομα έφυγαν τρέχοντας από το σημείο πριν φτάσουν οι αρχές, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη που παρείχε την πρώτη ενημέρωση για τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα.

Το περιστατικό με πυροβολισμούς ήταν μεμονωμένο και δεν υπάρχει προς το παρόν απειλή για την κοινότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από ABC News