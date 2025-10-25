ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί και επτά σοβαρά τραυματίες

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα χαρακτηρίζεται ως «μεμονωμένο»

LifO Newsroom
Περιπολικό στη Βόρεια Καρολίνα / Unsplash
Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στη Βόρια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αστυνομικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός «μεγάλου πάρτι».

Από τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα έχασαν τη ζωή τους, μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα συνολικά θύματα των πυροβολισμών ανέρχονται στα 13, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο έξω από το Μάξτον, όπως ανέφερε σχετικά το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόμπεσον.

Πάνω από 150 άτομα έφυγαν τρέχοντας από το σημείο  πριν φτάσουν οι αρχές, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη που παρείχε την πρώτη ενημέρωση για τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα.

Το περιστατικό με πυροβολισμούς ήταν μεμονωμένο και δεν υπάρχει προς το παρόν απειλή για την κοινότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από ABC News

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

Διεθνή / ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

«Πολλοί τραυματίες και αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν προς κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη
LIFO NEWSROOM

Κυρώσεις σε Rosneft-Lukoil: Γιατί οι ΗΠΑ «χτυπούν» τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου

Διεθνή / Κυρώσεις σε Rosneft-Lukoil: Γιατί οι ΗΠΑ «χτυπούν» τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου

Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. επεκτείνουν σημαντικά τις κυρώσεις εναντίον της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας — από τις εταιρείες Rosneft και Lukoil μέχρι το υγροποιημένο φυσικό αέριο
LIFO NEWSROOM
Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι

Διεθνή / Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι

Η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία δίνει χώρο στο Ισλαμικό Κράτος να ξανασηκώσει κεφάλι - Οι Κούρδοι του SDF δέχονται αυξανόμενες επιθέσεις, ενώ η αστάθεια απειλεί να ανατρέψει μια δύσκολα κερδισμένη ειρήνη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

Διεθνή / ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

ΗΠΑ και Αυστραλία ανακοίνωσαν επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικής αλυσίδας σπάνιων μετάλλων, απομακρυνόμενες από την κυριαρχία της Κίνας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Διεθνή / Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, με τον Μακρόν να παλεύει να διατηρήσει σταθερότητα - Το συνταξιοδοτικό πάγωσε, το έλλειμμα εκτοξεύεται και η Ευρώπη ανησυχεί για την «παράλυση» του Παρισιού
LIFO NEWSROOM
Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Η Αργεντινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μιλέι και θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και το πέσο
LIFO NEWSROOM
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών
LIFO NEWSROOM
 
 