Βραζιλία: Κεραυνός χτύπησε διαδήλωση υπέρ του Μπολσονάρου - Δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Μπραζίλια, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε πλατεία της πρωτεύουσας, παρά την καταρρακτώδη βροχή, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου. Ο πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στην ευρύτερη περιφέρεια της πόλης.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι επί τόπου παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα. Από αυτούς, 30 διακομίστηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία για περαιτέρω περίθαλψη.

En Brasil, hacen una manifestación a favor de Bolsonaro y les cae un rayo encima!

Hasta la naturaleza se opone! 🤣🤣 pic.twitter.com/h1xztNaMrB — Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) January 25, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε ο κεραυνός διερευνώνται, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί αν η συγκέντρωση διέθετε ειδικά μέτρα προστασίας λόγω της κακοκαιρίας.

