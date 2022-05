BBC: «Στροφή» στο ψηφιακό μοντέλο - Τουλάχιστον 1.000 απολύσεις τα επόμενα χρόνια

Τα κανάλια CBBC και BBC Four θα σταματήσουν να εκπέμπουν από το BBC ως γραμμικά κανάλια ελεύθερης λήψης μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς προετοιμάζεται για την «ψηφιακή εποχή».

Τα εν λόγω κανάλια, αναμένεται να μεταφερθούν στο διαδίκτυο στο iPlayer, ενώ το Radio 4 Extra θα είναι διαθέσιμο μόνο στην υπηρεσία BBC Sounds.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από πλευράς της εταιρείας, πρόκειται για ένα σχέδιο με σκοπό «την οικοδόμηση ενός οργανισμού μέσων μαζικής ενημέρωσης με ψηφιακό προσανατολισμό». Ωστόσο, το BBC δήλωσε επίσης ότι θα περικόψει 1.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Ο γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι ανέφερε σε ομιλία του στο προσωπικό ότι το BBC πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να παραμείνει επίκαιρο και να συνεχίσει να παρέχει μεγάλη αξία για όλους.

«Το BBC έχει θέσει το σχέδιο για να δημιουργήσει έναν ψηφιακό οργανισμό δημοσίων υπηρεσιών media. Σε ομιλία του προς εργαζομένους ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι δήλωσε ότι το BBC οφείλει να διαμορφωθεί, προκειμένου να παραμείνει επίκαιρο και να συνεχίσει να παρέχει υψηλή ποιότητα σε όλους», σημειώνεται σε σχετική ανάρτηση του γραφείου Τύπου του BBC.

