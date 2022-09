Βασίλισσα Ελισάβετ: O πρίγκιπας Λιούις δεν συνόδευσε τα αδέρφια του στην κηδεία

Αν και σε θλιβερή περίσταση, οι μικροί πρίγκιπες, Τζορτζ και Σάρλοτ έκλεψαν τις εντυπώσεις στην κηδεία της προγιαγιάς τους, με τα διεθνή μέσα να εστιάζουν πάνω τους.

Ο εννιάχρονος Τζορτζ και η επτάχρονη Σάρλοτ συνόδευσαν τους γονείς τους, Γουίλιαμ και Κέιτ στο Ουέστμινστερ.

King Charles and Princes William and Harry arrive at the Palace of Westminster for the funeral of Queen Elizabeth II. Prince George and Princess Charlotte, were also seen arriving with the Queen Consort and the Princess of Wales https://t.co/YIEJgOWx40 pic.twitter.com/dnV6UAsqOH