Βασιλιάς Κάρολος: Η σπάνια εμφάνισή του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος και επίσημα σήμερα, έδωσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ τον τίτλο του επίτιμου σμήναρχου της Αεροπορίας Στρατού της χώρας.

Σε μία σπάνια εμφάνιση του, ο βασιλιάς Κάρολος το πρωί της Δευτέρας έδωσε τον τιμητικό αυτό τίτλο στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, έναν τίτλο που φαίνεται πως κάποτε είχε υποσχεθεί στον πρίγκιπα Χάρι. Με αφορμή την σημερινή ημέρα, ο μονάρχης συνάντησε στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο αεροδρόμιο Middle Wallop, στο Χαμσάιρ.

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας, αν και για λίγο, μια χαρά αναμεμειγμένη με μεγάλη θλίψη έπειτα από 32 χρόνια που πέρασα μαζί σας και θαυμάζοντας τις πολυάριθμες επιτυχίες σας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βασιλιάς της Βρετανίας. Σημειώνεται πως ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος επίτιμος σμήναρχος της βρετανικής αεροπορίας στρατού πριν από 32 χρόνια και ανακοίνωσε τον περασμένο χρόνο ότι ήθελε να παραδώσει αυτόν τον τίτλο στον διάδοχό του.

«Είναι πράγματι ένας πολύ καλός πιλότος», δήλωσε μάλιστα για τον γιο του, σε έναν πρώην πιλότο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας. Ο πρίγκιπας Χάρι υπηρέτησε σε αυτή τη μονάδα του βρετανικού στρατού, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο Αφγανιστάν το 2012, στην οποία ήταν πιλότος ελικοπτέρου Απάτσι. Για πολύ καιρό θεωρούνταν ως εκείνος στον οποίο θα παραχωρούταν αυτός ο τιμητικός τίτλος μετά τον πατέρα του, όμως ο δούκας του Σάσεξ απαρνήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του το 2020, όταν εγκατέλειψε τη Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Η σημερινή επίσκεψη ήταν η τελευταία κατά σειρά δημόσια εμφάνιση του Καρόλου, στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεών του, μετά την επιστροφή στα καθήκοντά του.

