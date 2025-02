Αυτοσχέδια συναυλία του Εντ Σίραν στην Ινδία διακόπηκε όταν αστυνόμος τράβηξε την πρίζα

Η αστυνομία διέκοψε μία αυτοσχέδια συναυλία του Εντ Σίραν στους δρόμους της Ινδίας, ενημερώνοντας τον δημοφιλή τραγουδιστή ότι δεν είχε λάβει την κατάλληλη άδεια.

Ο διάσημος τραγουδοποιός ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία του «Shape of You», σε ένα πεζοδρόμιο της πόλης Μπενγκαλούρου, λίγες ώρες πριν τη συναυλία του το βράδυ της Κυριακής, 9 Φεβρουαρίου.

Ένα βίντεο δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει τον Βρετανό τραγουδιστή και να αποσυνδέει το μικρόφωνο, υπό τις αποδοκιμασίες των θεατών. Ο Σίραν, εμφανώς απογοητευμένος, αφήνει την κιθάρα του κάτω και φεύγει.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν έλαβαν άδεια για την παράσταση, η οποία έγινε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης των 12 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο αξιωματούχος της αστυνομίας της Μπενγκαλούρου, Shekar T Tekkannanavar, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI: «Αρνήθηκα να δώσω άδεια επειδή η Church Street έχει πολύ κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο του ζητήθηκε να εκκενώσει τον χώρο».

