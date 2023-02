«Αυτό είναι υπέροχο»- Το σχόλιο του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, για τη συνάντηση Δένδια- Τσαβούσογλου

O Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τζεφ Φλέικ, επικρότησε τη συνάντηση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Νίκο Δένδια, κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού σε σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο Τζεφ Φλέικ αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο twitter το βίντεο από τη στιγμή που ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποδέχεται τον Νίκο Δένδια, αμέσως μετά την προσγείωση του Έλληνα υπουργού στα Άδανα.

«Αυτό είναι υπέροχο», σχολίασε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.

Στο μεταξύ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία ανέφερε:

«Κατ’αρχάς, θα ήθελα να διαβιβάσω προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον φίλο μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου , προς την τουρκική Κυβέρνηση και προς τον τουρκικό λαό, τα πιο ειλικρινά συλλυπητήρια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και του συνόλου του ελληνικού λαού για τις χιλιάδες απώλειες συνανθρώπων μας μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα πολύ θερμά λόγια που επιφύλαξε για τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών και για τη θερμή αναφορά του στην παρουσία μας εδώ.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες που επιχείρησαν εδώ στην Τουρκία, όπως επίσης, και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν και από τους Ευρωπαίους διασώστες, διότι είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον κύριο Çavuşoğlu να επισκεφθούμε τους Αυστριακούς, τους Ολλανδούς και τους Ισλανδούς διασώστες. Απ’ ό,τι μας είπαν, 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων.

Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την τουρκική κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πλήγμα δεν σταματάει εδώ. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό μου, κ. Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ.

Πέρα από αυτό, θα ήθελα να προσυπογράψω απολύτως αυτό το οποίο ο Μεβλούτ είπε προηγουμένως: Ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να δηλώσω την υπερηφάνεια που νιώθω γιατί οι συμπατριώτες μου διασώστες βοήθησαν την τουρκική κοινωνία και τον τουρκικό λαό σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Και ευχαριστώ θερμά και τον Mevlüt και την τουρκική Κυβέρνηση για τη θερμότητα της υποδοχής μου σε αυτή την πολύ δύσκολη ώρα γι’ αυτούς».

Από την πλευρά του ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπενθύμισε ότι το 1999 σημειώθηκαν σεισμοί τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα με μεσοδιάστημα περίπου ενός μήνα. «Πρώτα, η Ελλάδα έσπευσε να μας βοηθήσει, μετά η Τουρκία έσπευσε να βοηθήσει την Ελλάδα. Τότε το περιοδικό Time αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό. Ούτε εγώ ήμουν πολιτικός εκείνη την εποχή. Έστειλα μια επιστολή αναγνώστη στο περιοδικό Time και τη δημοσίευσαν. Σε αυτήν έγραφα ότι είναι σημαντικό να μείνουμε μαζί, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλον σεισμό ή καταστροφή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Το είπα ως απλός Τούρκος πολίτης εκείνη την ημέρα. Σήμερα, ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, έχω την ίδια άποψη. Ελπίζω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις διαφορές μας με ειλικρινή τρόπο μέσω του διαλόγου».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, τέλος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Δένδια, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

Thanked #NikosDendias, FM of #Greece, for the support & solidarity of Greek state&people after the #earthquake disaster. Greece was one of the first countries to offer aid to Türkiye.



In these difficult times, a neighbor extending a helping hand is a true neighbor.🇹🇷🇬🇷



📍Hatay pic.twitter.com/BrSDp3Rno0