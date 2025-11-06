ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστρία: Εντοπίστηκε αποθήκη όπλων που συνδέεται με τη Χαμάς

Στην αποθήκη όπλων, που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς, βρέθηκε μία βαλίτσα με πέντε όπλα μέσα και δέκα γεμιστήρες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΧΑΜΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EPA
0

Κρυψώνα με όπλα, που φέρεται να συνδέεται με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, βρήκαν -σε ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη- οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας.

Ως προς τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρίας, γίνεται λόγος για μία βαλίτσα με πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες, ενώ ως στόχοι προσδιορίστηκαν εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, λίγο αργότερα στο Λονδίνο, συνελήφθη ένας 39χρονος Βρετανός με πιθανές διασυνδέσεις στη Χαμάς, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να δικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ

Διεθνή / Λίβανος: Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ

Στην «ανοικτή επιστολή» της, η οργάνωση διακηρύσσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του».
LIFO NEWSROOM
Miss Universe 2025: Στέλεχος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Διεθνή / Miss Universe 2025: Εκπρόσωπος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Η Fatima Bosch αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα αγενή συμπεριφορά από τον 60χρονο Nawat Itsaragrisil, ο οποίος την επέπληξε δημόσια με τον ισχυρισμό ότι η διαγωνιζόμενη δεν ανήρτησε προωθητικό περιεχόμενο στα social media
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

Διεθνή / Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

«Aν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού
LIFO NEWSROOM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΦΡΑΝΚΟ

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας εξομολογείται τον «βαθύ σεβασμό» του για τον Φράνκο

Στα απομνημονεύματά του, ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας κατηγορεί επίσης τον γιο του, βασιλιά Φελίπε, για εγκατάλειψη - «Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν έχει σύνταξη, μετά από σαράντα χρόνια υπηρεσίας» γράφει
LIFO NEWSROOM
 
 