Αυστρία: Εντοπίστηκε αποθήκη όπλων που συνδέεται με τη Χαμάς

Κρυψώνα με όπλα, που φέρεται να συνδέεται με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, βρήκαν -σε ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη- οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας.

Ως προς τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρίας, γίνεται λόγος για μία βαλίτσα με πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες, ενώ ως στόχοι προσδιορίστηκαν εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, λίγο αργότερα στο Λονδίνο, συνελήφθη ένας 39χρονος Βρετανός με πιθανές διασυνδέσεις στη Χαμάς, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να δικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Euronews