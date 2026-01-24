Αυστραλία: Νεκρός 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 12χρονος στην Αυστραλία, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία την περασμένη εβδομάδα στο Σίδνεϊ.

Το παιδί νοσηλευόταν και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Η επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 12χρονο στην Αυστραλία

Ο Νίκο Άντικ είχε τραυματιστεί την περασμένη Κυριακή από καρχαρία ενώ κολυμπούσε με φίλους του σε κολπίσκο στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Οι φίλοι του τον ανέσυραν από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια.

Ήταν η τρίτη φονική επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ από τον Σεπτέμβριο. Μετά το περιστατικό με τον 12χρονο ακολούθησαν τρεις ακόμα επιθέσεις καρχαριών, όχι θανατηφόρες, μέσα σε 48 ώρες στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες.

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

Η παράκτια αυτή περιοχή επηρεάστηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες από βροχοπτώσεις που έκαναν τα νερά θολά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους καρχαρίες.

