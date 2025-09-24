Αποζημίωση 150.000$ σε δημοσιογράφο που απολύθηκε για ανάρτηση σχετική με τη Γάζα

Η εθνική ραδιοτηλεόραση της Αυστραλίας (ABC) έχει διαταχθεί να πληρώσει 150.000 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 83.888€) ως αποζημίωση για την αδικαιολόγητη απόλυση μιας δημοσιογράφου λόγω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Το ABC είχε διακόψει τη ραδιοφωνική εκπομπή της Αντουανέτ Λατούφ τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω των πολιτικών της απόψεων και μετά από πίεση φιλοϊσραηλινών ομάδων, όπως διαπίστωσε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

Η Λατούφ είχε ήδη λάβει 70.000 αυστραλιανά δολάρια ως αποζημίωση, αλλά την Τετάρτη ο δικαστής Darryl Rangiah δήλωσε ότι το «σημαντικό» επιπλέον ποσό ήταν απαραίτητο για να μάθει το ABC το μάθημά του.

Το κανάλι έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τη Λατούφ, και παραδέχτηκε πως απογοήτευσε τόσο τους εργαζόμενους όσο και το κοινό του.

Η απόλυσΗ της Λατούφ προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και αναστάτωση στο ABC, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του και αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για το πώς στηρίζει τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτούς με πολιτισμική ποικιλομορφία.

«Το ABC απογοήτευσε το αυστραλιανό κοινό όταν υπέκυψε πλήρως στα δικαιώματα της εργαζόμενής του… για να ικανοποιήσει μια ομάδα συμφερόντων», δήλωσε ο δικαστής Rangiah την Τετάρτη.

«Ο δημόσιος εξονυχιστικός έλεγχος που έγινε στο ABC πρέπει να του έδειξε πόσο απαράδεκτη ήταν η συμπεριφορά του. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι οι σημαντικές ποινές είναι απαραίτητες για να γίνει κατανοητό και να τηρηθεί το μήνυμα».

Η Λατούφ εργάζεται στα μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας για χρόνια, ενώ είναι γνωστή και ως ακτιβίστρια σε θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις στα μέσα ενημέρωσης και η ψυχική υγεία.

Είχε προσληφθεί για μια εβδομαδιαία εκπομπή στο ABC Radio Sydney Mornings, αλλά μετά από τρεις εκπομπές της ζητήθηκε να εγκαταλείψει. Η απόφαση να αφαιρεθεί από τον αέρα διέρρευσε ταχύτατα στα μέσα ενημέρωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Λατούφ είχε μοιραστεί μια ανάρτηση από το Human Rights Watch (HRW) που κατηγορούσε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο πολέμου – κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται, αλλά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρεί ότι υπάρχουν «εύλογες βάσεις» να τη λάβει υπόψη.

Το ABC υποστήριξε στη δίκη ότι η Λατούφ είχε λάβει οδηγίες να μην μιλά για τον πόλεμο στα κοινωνικά δίκτυα και ότι η ανάρτησή της παραβίασε την πολιτική του καναλιού.

Ωστόσο, στην αρχική του απόφαση, ο δικαστής Rangiah διαπίστωσε ότι ποτέ δεν της δόθηκε τέτοια οδηγία. Παρά το ότι η ανάρτηση στο Instagram ήταν «κακόβουλη», η Λατούφ απολύθηκε λόγω «υπόνοιας» ότι ίσως είχε παραβιάσει κάποια πολιτική ή κανονισμό, χωρίς να της δοθεί ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Υπήρξε μια σαφώς «οργανωμένη» καμπάνια από φιλοϊσραηλινές ομάδες συμφερόντων για να απομακρυνθεί από τον αέρα από την πρώτη μέρα της εργασίας της, και η Λατούφ «θυσιάστηκε» από τη διοίκηση του ABC για να μετριαστεί η κριτική, όπως τόνισε ο δικαστής.

«Το ABC και άλλοι δεν μπορούν να θεωρούν ότι μια ποινή είναι αποδεκτό τίμημα για να αποφύγουν την κριτική», πρόσθεσε ο δικαστής.

Η υπόθεση είχε «πολύ σημαντικές συνέπειες» για τη Λατούφ, είπε ο δικαστής, και διέταξε να καταβληθεί το ποσό εντός 28 ημερών.

Με πληροφορίες από BBC