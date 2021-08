Ενώ οι γυναίκες στο Αφγανιστάν παρέμεναν κλεισμένες στα σπίτια τους, στην Καμπούλ, τρέμοντας για τη ζωή και το μέλλον τους, μια εντελώς διαφορετική εικόνα αναπαράχθηκε την Τρίτη στο Tolo News, αφγανικό τηλεοπτικό σταθμό: μια γυναίκα παρουσιάστρια έπαιρνε συνέντευξη από εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

Καθισμένη μερικά μέτρα μακριά από τον Mawlawi Abdulhaq Hemad, μέλος της επικοινωνιακής ομάδας των Ταλιμπάν, η παρουσιάστρια Beheshta Arghand, τον ρώτησε για την κατάσταση στην Καμπούλ και τις εφόδους από σπίτι σε σπίτι στην αφγανική πρωτεύουσα.

«Ολόκληρος ο πλανήτης αναγνωρίζει τώρα πως οι Ταλιμπάν είναι πραγματικοί κυρίαρχοι της χώρας», δήλωσε, προσθέτοντας: «Παραμένω κατάπληκτος που ο κόσμος φοβάται τους Ταλιμπάν».

Συνηθισμένοι στις καταπιεστικές, πατριαρχικές απόψεις των Ταλιμπάν, πολλοί τηλεθεατές εξεπλάγησαν με τις δηλώσεις. Τις τελευταίες ημέρες, κάτοικοι της Καμπούλ σκίζουν διαφημίσεις με γυναίκες χωρίς μαντίλες, φοβούμενοι τις αντιδράσεις των Ταλιμπάν, των οποίων η ιδεολογία αποκλείει τις γυναίκες από το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας ζωής.

«Η παρουσιάστριά μας παίρνει συνέντευξη σε ένα μέλος της ομάδας επικοινωνίας των Ταλιμπάν, ζωντανά στο στούντιο», έγραψε ο Miraqa Popal, υπεύθυνος ειδήσεων του Tolo News.

Αν και τέτοιες συνεντεύξεις είναι σπάνιες, δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος Ταλιμπάν συνομίλησε δημοσίως με γυναίκα παρουσιάστρια.

Ο δημοσιογράφος Matthieu Aikins, που κάνεις συχνές ανταποκρίσεις από το Αφγανιστάν, χαρακτήρισε την συνέντευξη «σπουδαία, ιστορική και ενθαρρυντική», προσθέτοντας πως στις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ντόχα, οι Ταλιμπάν έδωσαν πρόσβαση σε γυναίκες δημοσιογράφους από το Αφγανιστάν και άλλες χώρες.

Η ανδροκρατούμενη επιτροπή των Ταλιμπάν που συμμετείχε συνομίλησε επίσης με την ομάδα της αφγανικής κυβέρνησης, που περιλάμβανε και μερικές γυναίκες.

Σε μια απόπειρα προφανώς να κατευνάσουν τους φόβους σχετικά με τι μπορεί να σημαίνει η ανάληψη εξουσίας τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Ταλιμπάν κάλεσαν επίσης γυναίκες να συμμετέχουν στην κυβέρνησή τους.

Η ιδέα, ωστόσο, πως θα αλλάξουν ξαφνικά τους τρόπους τους έχει αντιμετωπιστεί με βαθύ σκεπτικισμό τις τελευταίες ημέρες. «Μην ξεχνάτε τις γυναίκες και τα κορίτσια του Αφγανιστάν. Μια τραγωδία ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας», σημείωσε η Phumzile Mlambo-Ngcuka, εκτελεστική διευθύντρια της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες.

Όταν οι Ταλιμπάν κυβερνούσαν το Αφγναιστάν από το 1996 μέχρι το 2001, είχαν απαγορεύσει σε γυναίκες και κορίτσια να εργάζονται ή να πηγαίνουν σχολείο.



Μετά την εισβολή των αμερικανικών στρατευμάτων, που ανέτρεψε τους Ταλιμπάν, για περισσότερο από δυο δεκαετίες, οι ΗΠΑ επένδυσαν πάνω από 780 εκατ. δολάρια για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Κορίτσια και γυναίκες μπήκαν στον στρατό και την Αστυνομία, κατείχαν πολιτικά γραφεία και συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ομάδες ρομποτικής, κάνοντας πράγματα κάποτε αδιανόητα.

Τώρα όλοι φοβούνται πως αυτά τα δικαιώματα, που τόσο δύσκολα κατακτήθηκαν, θα εξαφανιστούν.

To Tolo News είναι μια ανεξάρτητη δύναμη στο τηλεοπτικό τοπίο του Αφγανιστάν, προβάλλοντας σαπουνόπερες και ριάλιτι, που αντίκεινται στις συντηρητικές απόψεις των Ταλιμπάν. Μετά την κατάληψη της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν μπήκαν στο κτιριακό συγκρότημα του τηλεοπτικού σταθμού, συλλέγοντας όλα τα παρεχόμενα από το κράτος όπλα, και προσφέροντας βοήθεια στην ασφάλεια του ομίλου.

Ο Saad Mohseni, διευθυντής του Moby Media Group, που επιτηρεί το Tolo News, είπε στο BBC πως οι Ταλιμπάν ήταν επαγγελματίες και ευγενικοί. Ωστόσο σημείωσε ότι υποψιάζεται πως το περιεχόμενο του καναλιού, ειδικά το ψυχαγωγικό, θα υποστεί τελικά λογοκρισία.

