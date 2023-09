Αρνήθηκαν στον πρίγκιπα Χάρι να διαμείνει στο κάστρο του Ουίνδσορ - Ο λόγος

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να ζήτησε ένα δωμάτιο στο κάστρο του Ουίνδσορ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο και να του το αρνήθηκαν.

Μάλιστα όπως αναφέρει η Telegraph η δικαιολογία για την άρνηση στον πρίγκιπα Χάρι ήταν πως θα έπρεπε να είχε ειδοποιήσει εγκαίρως για την πρόθεσή του να επισκεφθεί το βασιλικό κτήμα.

Ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στο Λονδίνο για τα WellChild Awards, μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση που φέτος συνέπεσε με την παραμονή της πρώτης επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Αφού διαπίστωσε ότι θα ήταν αδύνατο να δει τον πατέρα του λόγω των υποχρεώσεων του βασιλιά, ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε αν μπορούσε να μείνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Κάτι τέτοιο θα του επέτρεπε να επισκεφθεί εύκολα τον τόπο ανάπαυσης της γιαγιάς του στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ, την επόμενη ημέρα, κάτι που επίσης ζήτησε να κάνει.

Όπως αναφέρει η Telegraph η άρνηση σημαίνει ότι το ζευγάρι Χάρι-Μέγκαν «είναι "άστεγοι" όταν βρίσκονται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει να ζητήσουν άδεια από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να μείνουν σε ένα από τα βασιλικά κτήματα».

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασε τα 39α γενέθλιά του στη Γερμανία με τη Μέγκαν Μαρκλ, αλλά η βασιλική οικογένεια δεν του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» μέσω των social media, όπως είθισται κάθε χρόνο.

'What is appalling is that it is obvious that Harry will never compromise, he is just so stubborn and ridiculous!'



