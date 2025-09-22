Αποκάλυψη στην Αίγυπτο: Ομαδικός τάφος με 300 σορούς κοντά σε στρατιωτική βάση στο Σινά

Αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο ανακάλυψαν έναν ομαδικό τάφο στη χερσόνησο του Σινά, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται πάνω από 300 πτώματα. Ορισμένα σώματα ήταν ορατά στην επιφάνεια, ενώ άλλα βρέθηκαν θαμμένα μόλις 30 εκ. κάτω από το έδαφος, κοντά σε στρατιωτική βάση.

Η Sinai Foundation for Human Rights (SFHR) βρήκε τους τάφους κατά τη διάρκεια έρευνας για εξαφανίσεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις πολιτών στη διάρκεια μιας δεκαετίας συγκρούσεων μεταξύ των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας και μαχητών που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της SFHR, Αχμέντ Σαλέμ, η ανακάλυψη αποκαλύπτει «σπάνια τεκμηριωμένα στοιχεία για συστηματικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και κρυφές ταφές στη Βόρεια Σινά». Το κράτος της Αιγύπτου αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, παρά τις καταγγελίες για εκτοπισμό πάνω από 150.000 κατοίκων και θανάτους πολιτών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Έρευνες με χρήση δορυφορικών εικόνων από το Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου επιβεβαίωσαν την παρουσία τουλάχιστον 36 κρανίων, ενώ η SFHR υπολογίζει ότι συνολικά μπορεί να υπάρχουν πάνω από 300 πτώματα. Ο τάφος χρησιμοποιούνταν πιθανώς τόσο για όσους εκτελέστηκαν αμέσως μετά τη σύλληψη όσο και για όσους κρατήθηκαν για χρόνια, χωρίς δίκη ή επαρκή στοιχεία.

Η τοποθεσία που βρέθηκαν οι μαζικοί τάφοι και το στρατιωτικό φυλάκιο στο Σινά

Μαρτυρίες συγγενών θυμάτων περιγράφουν την απόγνωση εννέα χρόνων αναμονής και τον φόβο για επανεμφάνιση της βίας. Ορισμένες οικογένειες αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολίες στην καθημερινότητα, φροντίζοντας παιδιά και προσπαθώντας να επιβιώσουν χωρίς ειδήσεις για τους δικούς τους.

Η ανακάλυψη ρίχνει φως σε μια σκοτεινή και συστηματική πρακτική παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σινά, επιβεβαιώνοντας τον τρόμο που βίωσαν χιλιάδες αθώοι πολίτες.

Με πληροφορίες από Guardian