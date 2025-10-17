Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τζον Μπόλτον: Επιτίθεται στον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό επικριτών»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, κατηγορώντας τον για παράνομη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων. Η υπόθεση έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της Ουάσινγκτον, καθώς ο Μπόλτον αποτελεί έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Τραμπ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 76χρονος Μπόλτον φέρεται να μοιράστηκε περισσότερες από 1.000 σελίδες προσωπικών ημερολογιακών σημειώσεων που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες για τις δραστηριότητές του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Οι σημειώσεις αυτές φέρονται να στάλθηκαν μέσω προσωπικών του λογαριασμών email, με παραλήπτες τη σύζυγο και την κόρη του.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι Ιρανοί χάκερ ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση στο προσωπικό email του Μπόλτον, εκθέτοντας δυνητικά απόρρητα δεδομένα των ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστηρίζει πως το κατηγορητήριο είναι πολιτικά υποκινούμενο και στοχεύει στον εκφοβισμό όσων τολμούν να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο.

Ο Μπόλτον δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κατηγορώντας τον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και για προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης.

Τζον Μπόλτον: Οι κατηγορίες και το πολιτικό παρασκήνιο

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 18 κατηγορίες — οκτώ για παράνομη μετάδοση και δέκα για κατοχή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι δήλωσε πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και πως «όσοι θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια θα λογοδοτήσουν».

Η υπόθεση Μπόλτον έρχεται σε μια περίοδο όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινηθεί δικαστικά και κατά άλλων επικριτών του προέδρου, όπως ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια «εκκαθάρισης» πολιτικών αντιπάλων.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπι Λόουελ, υποστηρίζει ότι οι σημειώσεις του πελάτη του ήταν απλώς προσωπικά ημερολόγια, γνωστά στο FBI από το 2021, χωρίς καμία διαβάθμιση. «Το να κρατάς ημερολόγιο δεν είναι έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι παλαιότερες συγκρούσεις Μπόλτον – Τραμπ

Ο Μπόλτον υπήρξε ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά και ένας από τους πιο επικριτικούς μετά την αποχώρησή του. Η σύγκρουσή τους κορυφώθηκε με την έκδοση του βιβλίου του The Room Where It Happened, όπου περιγράφει τον Τραμπ ως «ανίδεο» και «επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Από τότε, ο Μπόλτον αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει αφαιρέσει τα προνόμια ασφαλείας του και την προσωπική του φρουρά, παρά τις αποδεδειγμένες απειλές εναντίον του από το Ιράν.

Ερωτηθείς για το κατηγορητήριο, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Απλώς πιστεύω ότι είναι ένας κακός άνθρωπος.»

Με πληροφορίες από Wall Street Journal