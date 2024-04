Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί στο ιρανικό προξενείο στο Παρίσι

Ένας άνδρας απειλούσε να ανατιναχτεί στο ιρανικό προξενείο στο Παρίσι, πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις της γαλλικής αστυνομίας που πραγματοποίησαν επέμβαση.

Η γαλλική αστυνομία, νωρίτερα, απέκλεισε το ιρανικό προξενείο στο Παρίσι όπου ο άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί, όπως μετέδωσαν ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 και το BFM TV. Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. «Αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα να εισέρχεται στο προξενείο κρατώντας μια χειροβομβίδα ή ένα γιλέκο με εκρηκτικά», σύμφωνα με πηγή από την αστυνομική διεύθυνση. «Ο αρχηγός της αστυνομίας (του Παρισιού) Λοράν Νουνιέζ κινητοποίησε την BRI», μία επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε ότι το προξενείο υπέβαλε «αίτημα για επέμβαση».

Σύμφωνα με την εταιρία λειτουργίας του μετρό RATP, έχει διακοπεί η λειτουργία σε κοντινή γραμμή του μετρό για λόγους ασφαλείας.

