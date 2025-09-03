Άλφρεντ Νόμπελ: Βρέθηκαν χαμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του σε εξοχικό σπίτι στη Σουηδία

Ο Άλφρεντ Νόμπελ - που ανακάλυψε τη δυναμίτιδα το 1867 και καθιέρωσε τα ομώνυμα Βραβεία Νόμπελ - είχε εκατοντάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε πολλές χώρες, τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν μεθόδους παραγωγής και χρήσεις εκρηκτικών με βάση τη νιτρογλυκερίνη.

«Λάβαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που εργαζόταν σε έναν οίκο δημοπρασιών», δήλωσε η επικεφαλής του Ιδρύματος Νόμπελ, Hanna Stjarne, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Είχε στα χέρια του τα έγγραφα, τα οποία τα είχε λάβει από ένα ζευγάρι στο νότιο μέρος της Σουηδίας, στο Μπλέκινγκε, το οποίο τα βρήκε στο εξοχικό του. Τα εξετάσαμε και είδαμε ότι πρόκειται πραγματικά για έγγραφα μεγάλης σημασίας που θέλουμε να διατηρήσουμε για τις μελλοντικές γενιές.», πρόσθεσε η ίδια.

Δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκαν εκεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά παρέχουν μια μοναδική ματιά στη ζωή του Νόμπελ, επεσήμανε η Stjarne.

«Ήταν συγκλονιστικό να ανοίγεις αυτά τα έγγραφα, να τα βλέπεις, να παίρνεις την αίσθηση για το πώς πρέπει να ήταν η ζωή πριν από 150 χρόνια, πώς ταξίδευε στην Ευρώπη, πώς εργαζόταν στην Ευρώπη.», συμπλήρωσε.

Égarés depuis 50 ans, des brevets d’Alfred Nobel retrouvés dans une maison de vacances en Suède https://t.co/qOXW8LvRqw — Le Parisien (@le_Parisien) September 3, 2025

Ο Νόμπελ ήταν γνωστός ως παγκόσμιος ταξιδευτής - του είχαν δώσει το προσωνύμιο «ο πλουσιότερος περιπλανώμενος στον κόσμο» - και σε διάφορες περιόδους της ζωής του έζησε στη Σουηδία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Ιταλία.

Για να προστατεύσει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του και να αποφύγει τη μεταφορά επικίνδυνης νιτρογλυκερίνης σε μεγάλες αποστάσεις, ο εφευρέτης ίδρυσε εταιρείες σε διάφορες χώρες.

Ένα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του 1865 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δήλωσε ο ανώτερος επιμελητής του Μουσείου Νόμπελ, Ουλφ Λάρσον.

«Είναι σπάνιο στο αρχείο γιατί αντιπροσωπεύει μια πολύ πρώιμη φάση στην καριέρα του Άλφρεντ Νόμπελ ως εφευρέτη», είπε. «Αυτό είναι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από μια κρίσιμη φάση, όταν είχε εφεύρει τον αναφλεκτήρα και προχωρούσε προς τη δυναμίτιδα.», κατέληξε.

Με πληροφορίες από france24.com