Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν μαύρο υγρό σε πίνακα του Γκούσταφ Κλιμτ

Ο διάσημος πίνακας «Θάνατος και ζωή» του Αυστριακού ζωγράφου Γκούσταφ Κλιμτ δέχθηκε επίθεση με μαύρο υγρό από ακτιβιστές για το κλίμα.

«Οι συντηρητές εργάζονται για να προσδιορίσουν αν ο πίνακας που προστατεύεται από γυαλί έχει υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Κλάους Ποκόρνι, εκπρόσωπος του Μουσείου Leopold της Βιέννης.

Η ομάδα Letzte Generation [Τελευταία γενιά], στην οποία συμμετέχουν Γερμανοί και Αυστριακοί ακτιβιστές, ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια ανεβάζοντας εικόνες στο Twitter.

Σε αυτές φαίνονται δύο άνδρες να βανδαλίζουν το έργο, με τον έναν να κολλάει το χέρι του και έναν άλλον να ρίχνει ένα «μαύρο, ελαιώδες υγρό» στο τζάμι μπροστά από το έργο πριν ακινητοποιηθεί από υπάλληλο του μουσείου.

«Σταματήστε την καταστροφή (της ανθρωπότητας) από την ενέργεια που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Οδεύουμε ολοταχώς προς την κλιματική κόλαση», φώναξαν.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη σήμερα στο πλαίσιο της ημέρας του Αγίου Λεοπόλδου, που χρηματοδοτήθηκε από τον αυστριακό πετρελαϊκό όμιλο OMV.

Η ομάδα αυτοπροσδιορίζεται ως «η πρώτη γενιά που θα αισθανθεί την έναρξη της κλιματικής κατάρρευσης- και η τελευταία που μπορεί ακόμη να τη σταματήσει».

🛢️Urgent: Oil thrown at Klimt's "Death and Life" in the Leopold Museum🛢️



Today, people of Last Generation poured a black, oily liquid on Klimt's "Death and Life" in the Leopold Museum - new oil and gas drilling is a death sentence to humanity. pic.twitter.com/yNkzOsYaC4