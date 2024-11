Άγρια κόντρα μεταξύ του διευθυντή του Axios και του Μασκ για το «ποιος είναι τα ΜΜΕ»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Axios, Τζιμ ΒάντεΧέι, και ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, επιδόθηκαν σε μία κόντρα με κεντρικό ερώτημα ποιος ορίζει τα «μέσα» στον απόηχο των εκλογών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Νοεμβρίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσονταν εκλεγμένος πρόεδρος, ο Μασκ έγραψε στους οπαδούς του Χ: «Είστε τα ΜΜΕ τώρα», ένα συναίσθημα που έχει επαναλάβει τις εβδομάδες που πέρασαν. Ο ΒάντεΧέι εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία ως απάντηση την Πέμπτη καθώς τιμήθηκε, μαζί με τον συνιδρυτή του Axios, Μάικ Άλεν.

«Μισώ αυτήν την καταραμένη συζήτηση όπως, 'ω, δεν χρειαζόμαστε τα μέσα ενημέρωσης'», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Axios, υποστηρίζοντας αργότερα ότι, για τους δημοσιογράφους «ό,τι κάνουμε δέχεται πυρά».

«Ο Έλον Μασκ κάθεται στο Twitter κάθε μέρα, ή Χ σήμερα, λέγοντας, "Είμαστε τα μέσα ενημέρωσης!" Το μήνυμά μου στον Έλον Μασκ είναι: "Μαλ...ες --- Δεν είστε τα μέσα ενημέρωσης"» είπε καταχειροκροτούμενος. «Το να έχεις ένα μπλε σημάδι και 300 λέξεις στη διάθεσή σου δεν σε κάνει ρεπόρτερ περισσότερο από ότι εγώ που κοιτάζω το κεφάλι σου, βλέπω ότι έχεις μυαλό και ισχυρίζομαι ότι είμαι νευροχειρουργός», είπε.

Ο ΒάντεΧέι επανήλθε στη συνέχεια της ομιλίας του: «Δηλώνεις ότι είσαι ρεπόρτερ; Αυτό είναι ανοησία. Όπως, το να είσαι ρεπόρτερ είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο. Πρέπει να σε νοιάζει. Πρέπει να κάνεις τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να σηκώνεσαι κάθε μέρα και να λες 'θέλω να φτάσω στην αλήθεια χωρίς κανένα φόβο, χωρίς την έυνοια κανενός'. Δεν το κάνεις αυτό με το να εκφέρεις άποψη στο Twitter, το κάνεις με σκληρή δουλειά».

Ο Μασκ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την ομιλία και απάντησε: «Ό,τι να 'ναι». Στη συνέχεια εμφανίστηκε να απευθύνεται στους χρήστες X λέγοντας: «Είστε τα μέσα ενημέρωσης τώρα. Και τα κληρονομικά μέσα το γνωρίζουν».

Απάντησε επίσης σε ένα άρθρο του Not The Bee με τίτλο «ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axios σε παράκρουση επειδή ο Έλον Μασκ λέει ότι οι πολίτες ρεπόρτερ έχουν επισκιάσει τα εταιρικά μέσα», απαντώντας: «Αυτό συμβαίνει επειδή λειτουργεί. Είστε τα μέσα ενημέρωσης τώρα». «Τα κληρονομημένα μέσα ενημέρωσης ξέχασαν ότι η ειλικρίνεια είναι πραγματικά η καλύτερη πολιτική», πρόσθεσε. «Τώρα είστε τα ΜΜΕ».

Την επομένη των εκλογών, ο Μασκ έγραψε: «Η πραγματικότητα αυτών των εκλογών φάνηκε ξεκάθαρα στο X, ενώ τα περισσότερα παραδοσιακά μέσα έλεγαν αμείλικτα ψέματα στο κοινό. Είστε τα μέσα ενημέρωσης τώρα. Δημοσιεύστε τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σας στο X, διορθώστε τους άλλους όταν λάθος και θα έχουμε τουλάχιστον ένα μέρος στον κόσμο όπου μπορείτε να έρθετε για να βρείτε την αλήθεια».

The reality of this election was plain to see on 𝕏, while most legacy media lied relentlessly to the public.



You are the media now.



Please post your thoughts & observations on 𝕏, correct others when wrong and we will have at least one place in the world where you can come… https://t.co/OcC3SKWHzA