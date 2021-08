Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκάνι εγκατέλειψε τη χώρα, όπως πρώτο μετέδωσε το TOLOnews, είδηση που επιβεβαιώνει και το Reuters

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο στους Ταλιμπάν που μπήκαν το πρωί στο κυριότερο προπύργιο της κυβέρνησης, την πρωτεύουσα Καμπούλ, να καταλάβουν την εξουσία.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, ο Γκάνι αναμένεται να φύγει για το Τατζικιστάν.

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γκάνι για λόγους ασφαλείας». Εκπρόσ



Πηγή τόνισε στο ρωσικό πρακτορείο RIA-Novosti πως ο απερχόμενος πρόεδρος θα φύγει σύντομα από το Τατζικιστάν για τρίτη χώρα.



Afghanistan President Ashraf Ghani has left the country for Tajikistan, senior interior ministry official says https://t.co/WPTOR8Oz9D pic.twitter.com/vneyf8QfJf

Η Καμπούλ ήταν η μόνη μεγάλη πόλη που παρέμενε στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Πέραν της αφγανικής πρωτεύουσας,, υπό κυβερνητικό έλεγχο βρίσκονται μόλις λίγες μικρές πόλεις, διάσπαρτες, απομονωμένες και χωρίς μεγάλη στρατηγική σημασία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου των ισλαμιστών ανταρτών, οι Ταλιμπάν αναμένουν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες.

Ο Σουχάιλ Σαχίν πρόσθεσε πως η οργάνωση θα προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως επίσης τις ελευθερίες των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των διπλωματών.

«Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες, ιδίως στην πόλη της Καμπούλ, ότι οι ιδιοκτησίες τους, οι ζωές τους είναι ασφαλείς», τόνισε ο εκπρόσωπος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

«Η ηγεσία μας έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ, όχι να εισέλθουν στην πόλη».

«Αναμένουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι Ταλιμπάν αναμένουν αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.



Αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, θα ταξιδέψει στο Κατάρ σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν προκειμένου να συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, με την εμπλοκή Αμερικανών αξιωματούχων.



Χάος στην Καμπούλ

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, αλλά και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, πυροβολισμοί ακούγονται διάσπαρτα σε πολλές περιοχές της πρωτεύσουσας.

Όπως επιβεβαίωσε προ ολίγου ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, οι μαχητές της οργάνωσης μπήκαν στην πόλη για να διασφαλίσουν «το νόμο και την τάξη», να αποτρέψουν τις καταστροφές και τις λεηλασίες, καθώς την πόλη έχει εγκαταλείψει η αστυνομία.

In Afghanistan, the #Kabul army surrendered to the #Taliban The army chief left his palace and fled pic.twitter.com/zGY2IFT1yi