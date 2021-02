Μία παμπ στην Ιρλανδία, που έκλεισε λόγω του lockdown, υποδέχεται πολύ διαφορετικούς «πελάτες»: μετατράπηκε σε νοσοκομείο για άγρια ζώα.

Το εσωτερικό της παμπ Tara Na Ri στην κομητεία Μιθ, βορειοδυτικά του Δουβλίνου, είναι πλέον έρημο. Τα στόρια κατεβασμένα, οι κάνουλες μπύρας έχουν στερέψει και το ταμείο είναι άδειο. Όμως τα βοηθητικά της κτίσματα σφύζουν από δραστηριότητα.

Σε έναν από αυτούς τους χώρους- που είναι πρώην στάβλοι- μέλος του προσωπικού ταΐζει με μπιμπερό τον Λίαμ, ένα δύο εβδομάδων τράγων που βρέθηκε σε πλαγιά. Τρεις κύκνοι φωλιάζουν στα άχυρα, μια αλεπού έχει εγκατασταθεί σε έναν νέο χώρο, ενώ αλλού μια καρακάξα δέχεται τις ιατρικές φροντίδες.

«Είχαμε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής. Όταν αυτό σου αφαιρείται, μένεις απλά με ένα κενό. Απαιτείται λίγος καιρός προτού αντικατασταθεί με άλλα πράγματα τα οποία ποτέ δεν σκέφτηκες ότι είναι πιθανά», δήλωσε ο Τζέιμς ΜακΚάρθι, στην οικογένεια του οποίου ανήκει η παμπ εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Ο ΜακΚάρθι διέθεσε τα βοηθητικά κτίσματα στην οργάνωση για την αποκατάσταση άγριων ζώων WRI. Ο ίδιος πλέον δεν σερβίρει μπύρες, αλλά καφέδες με takeaway, μπροστά από την παμπ.

Αυτό το νοσοκομείο, το πρώτο για άγρια ζώα στην Ιρλανδία, άνοιξε την Παρασκευή και έχει τη δυνατότητα να φροντίζει εκπροσώπους κάθε είδους του ζωικού βασιλείου, ανεξαρτήτως μεγέθους και να παρέχει φροντίδες για όλες τις ιατρικές ανάγκες.

"Helping animals is in our veins."

Patients have begun arriving at Ireland's first hospital dedicated to sick, injured and orphaned wildlife. The facility opens tomorrow in the grounds of a shuttered pub near Navan, Co Meath 🦊🦉🦇🐥 pic.twitter.com/x6GbgSpYTz