Ένας «στρατός» από μικροσκοπικές, παρασιτικές σφήκες θα απελευθερωθεί σε μια ιστορική έπαυλη στη Βρετανία- στην οποία πιστεύεται ότι γεννήθηκε η Άννα Μπολέιν- προκειμένου να εξαλειφθούν οι σκόροι που απειλούν τα έπιπλα και τα τεχνουργήματα.

Στο Blickling Hall στο Νόρφολκ δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την εισβολή σκόρου, που μπορεί να καταστρέψει χαλιά, έπιπλα, ρούχα και άλλα μάλλινα και μεταξωτά αντικείμενα εντός της ιστορικής έπαυλης.

Τώρα, οι διαχειριστές της έπαυλης πιστεύουν ότι ο σκόρος θα βρει τον δάσκαλό του με τις παρασιτικές σφήκες. Αυτές θα αναζητήσουν τα αυγά του σκόρου και θα γεννήσουν τα δικά τους εντός αυτών, ώστε να εκκολαφτεί μία νέα σφήκα αντί για προνύμφη σκόρου.

Οι διαχειριστές της έπαυλης πιστεύουν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια σε ιστορικό κτίριο. «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοπόρα προσέγγιση θα παρέχει μια πρακτική και βιώσιμη μέθοδο που όλα τα ακίνητά μας θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν σοβαρές επιδρομές», δήλωσε η Χίλαρι Τζάρβις του National Trust, οργανισμού για τη διατήρηση της κληρονομιάς, που έχει τη διαχείριση του ακινήτου.

«Αν και αυτοί είναι σπάνιοι, οι σκόροι μερικές φορές μπορεί να αποδειχθούν άτρωτοι απέναντι στις συνηθισμένες, πιο ήπιες προσεγγίσεις μας, με δυνητικά σοβαρά αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

The trichogramma evenescens microwasp; barely visible to naked eye, harmless (they don't sting!) Can smell scales left by female clothes moth laying her eggs. Lays her own egg in the moth egg, so it's a fresh wasp that emerges. #biologicalsolutions #ipm pic.twitter.com/5IpXnY8ICF