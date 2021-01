Σε μαζικές συλλήψεις προχωρά η αστυνομία της Ρωσίας, σε διαδηλώσεις υπέρ της αποφυλάκισης του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ήδη από το πρωί του Σαββάτου έχουν συλληφθεί 238 διαδηλωτές, σύμφωνα με το OVD Info, που παρακολουθεί τις διαδηλώσεις. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 κινητοποιήσεις υπέρ της αποφυλάκισης του Ναβάλνι, σε όλη τη χώρα.

Παρότι η αστυνομία είχε προειδοποιήσει ότι οι διαδηλώσεις είναι παράνομες και πώς θα υπάρξει άμεση καταστολή των κινητοποιήσεων, άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους, ζητώντας από το Κρεμλίνο να αποφυλακίσει τον 44χρονο επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πόλη Κάμπαροφσκ, η αστυνομία περικύκλωσε τους διαδηλωτές λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε η κινητοποίηση. Η συγκέντρωση εκεί γίνεται και για τη σύλληψη του πρώην κυβερνήτη Σεργκέι Φούργκαλ.

Στο Βλαδιβοστόκ, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Αφήστε τον ελεύθερο», ενώ σε πολλές πόλεις της Ρωσίας ο κόσμος αψήφισε τις πολιτικές θερμοκρασίες για να βγει στον δρόμο υπέρ του Ναβάλνι.

Protests calling for #Navalny to be released from prison are taking place all over Russia. His team has listed 93 cities. Several time zones away, people have been protesting in Yakutia in -50 C. This video shows in Vladivostok: “Let him go!” they chant. pic.twitter.com/bRFLJq142K