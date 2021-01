Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο πολιτικός, σφοδρός επικριτικής του Πούτιν που ανάρρωσε στη Γερμανία μετά από επίθεση δηλητηρίασης, επέστρεψε στη Μόσχα και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο λίγο μετά την έξοδο από το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας. Το αεροπλάνο είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, το οποίο έκλεισε λόγω των «τεχνικών λόγων».

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του Γιούλια πριν συλληφθεί από αστυνομικούς αμέσως μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο στη Μόσχα.

Οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές επιβεβαίωσαν την σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι.

Δείτε το βίντεο με τη σύλληψή του

Κατά την επιβίβασή του στο αεροπλάνο, δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι είναι αδύνατον να συλληφθεί, καθώς και ότι είναι αθώος.

Ευχαρίστησε δε τη Γερμανία, επειδή οργάνωσε τη θεραπεία του και τη διαδικασία ανάρρωσής του.

