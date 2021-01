Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και το Twitter αμέσως μετά την ορκωμοσία του μεταβίβασε τους επίσημους λογαριασμούς της ηγεσίας των ΗΠΑ στους νέους δικαιούχους.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ αμέσως έκανε την πρώτη του ανάρτηση από τον λογαριασμό POTUS.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων, με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Γι' αυτό σήμερα, πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να πιάσω αμέσως δουλειά, με πολύ δράση και άμεση ανακούφιση για τις αμερικανικές οικογένειες», ανέφερε πριν από λίγο.

