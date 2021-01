Νέα στοιχεία φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι έρευνες για την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο από υποστηρικτικές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το FBI ερευνά την υπόθεση μιας γυναίκας η οποία φέρεται να έκλεψε ένα laptop από το γραφείο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι με σκοπό, μάλιστα, να το πουλήσει στην Ρωσία, αναφέρει το CNN.

Arrested. 22-year-old Riley June Williams now in jail after her ex-boyfriend spotted her in news video from inside the US Capitol, and called the FBI tip line. She’s now being investigated for stealing Nancy Pelosi’s laptop and attempting to sell it to a friend in Russia. pic.twitter.com/6R0d6BufNZ