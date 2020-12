To φυτώριο στην Φιλαδέλφεια, που βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μετά τη συνέντευξη - φιάσκο του επιτελείου Τραμπ, πλέον προσελκύει τουρίστες, γίνεται θέμα καλοπροαίρετου τρολαρίσματος και σημειώνει τζίρο εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περνάει μια μέρα όπου χωρίς κόσμο απ' έξω», αναφέρει η Marie Siravo, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Philadelphia Inquirer. Η επιχείρησή της, το Four Seasons Total Landscaping, έγινε το μάλλον περίεργο σκηνικό όπου το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον Ρούντι Τζουλιάνι, έδωσε συνέντευξη Τύπου την ώρα που τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανακοίνωναν τον Τζο Μπάιντεν ως νικητή των εκλογών. Έκτοτε, το Four Seasons Total Landscaping, το οποίο ειδικεύεται στις υπηρεσίες συντήρησης κήπων, πολιορκείται από επισκέπτες, ενώ ο κόσμος στέλνει δώρα. Παράλληλα έχει δεχθεί αιτήματα για διοργάνωση γάμων.

Το Four Seasons Total Landscaping βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος κατά τη συνέντευξη Τύπου όπου ο Ρούντι Τζουλιάνι διατύπωσε αβάσιμες κατηγορίες για εκλογική απάτη, ενώ, όταν ενημερώθηκε από δημοσιογράφο ότι τα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανακοίνωναν τον Τζο Μπάιντεν ως νικητή των εκλογών απάντησε λέγοντας: «Μην είστε γελοίος». Από την ημέρα της συνέντευξης Τύπου, στις 8 Νοεμβρίου, οι «οπαδοί» του Four Seasons Total Landscaping, έχουν στείλει στην επιχείρηση φαγητό, κάρτες δώρων, καλάθια με φρούτα, ακόμα και λάδι για γένια, αναφέρει η Marie Siravo.

Παράλληλα οι τουρίστες συρρέουν στην είσοδο, βγάζουν φωτογραφίες και τις αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν λείπουν και τα σχετικά photoshop. Χρήστης του Twitter, με φωτογραφία που μοιράστηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα, «υποστηρίζει» πως ο χαμένος μεταλλικός μονόλιθος της Γιούτα επανεμφανίστηκε μπροστά στο Four Seasons Total Landscaping.

Breaking News: Utah Monolith reappears at Four Seasons Total Landscaping. Selected by WH to replace AG Bill Barr. (totally legit photo!). pic.twitter.com/KBgJ6kCQgB