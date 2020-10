Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η γελοιογραφία με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Charlie Hebdo.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη δημοσίευση που αφορά τον πρόεδρό μας στη γαλλική εφημερίδα» διότι «δεν επιδεικνύει κανένα σεβασμό προς οποιαδήποτε πίστη, προς οτιδήποτε ιερό, σε οποιαδήποτε αξία», τόνισε ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν, μέσω Twitter.

Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης χρησιμοποίησαν ακόμα πιο σκληρή γλώσσα, με ύβρεις για τους υπαλλήλους του περιοδικού και κατηγορίες σε βάρος του Γάλλου προέδρου Εμάνουελ Μακρόν. Στο σκίτσο, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται να σηκώνει το ρούχο μιας γυναίκας που φορά μπούρκα και όταν αντικρίζει το γυμνό κορμί της αναφωνεί «Ωωω, ο Προφήτης!». Στη λεζάντα του πρωτοσέλιδου, το Charlie Hebdo γράφει χαρακτηριστικά: «Ερντογάν: στην ιδιωτική του ζωή είναι πολύ αστείος».



Η σύνταξη του Σαρλί Εμπντό το μόνο που κάνει, συνέχισε, είναι να «μας δείχνει τη χυδαιότητα και την ανηθικότητά της». «Η επίθεση στα δικαιώματα ενός ανθρώπου δεν αποτελεί χιούμορ, ούτε ελευθερία της έκφρασης», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν υπερθεμάτισε: «η αντιμουσουλμανική προπαγάνδα του [σ.σ. προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ] Μακρόν φέρνει καρπούς!», έκρινε.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.