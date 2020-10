«Very Nice!», η πιο αγαπημένη φράση του Μπόρατ, της διάσημης περσόνας που δημιούργησε ο Σάσα Μπάρον Κοέν, υιοθετήθηκε επισήμως από τις αρχές του Καζακστάν για τη νέα τουριστική καμπάνια της χώρας.

Οι αρμόδιοι αποφάσισαν πως η ατάκα του κινηματογραφικού χαρακτήρα Μπόρα Σαγκντίγεφ «Πολύ Όμορφα!» περικλείει την τεράστια τουριστική δυναμική του έθνους «σε μία σύντομη φράση που εύκολα θυμάται κανείς».

Ο φανταστικός δημοσιογράφος βέβαια, παρουσιάζει την δήθεν πατρίδα του, το Καζακστάν, ως μία ομοφοβική χώρα, με μισογύνηδες και αντισημιτιστές, όπως έκανε και στο πρώτο φιλμ "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan". Στην ταινία του 2006, ο Κοέν είχε αλλάξει τους πρώτους στίχους του εθνικού ύμνου του Καζακστάν και στη θέση του πρωτότυπου «Ουρανός του χρυσού ήλιου, στέπα του χρυσού σπόρου», έγραψε «Το Καζακστάν είναι η σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο, όλες οι άλλες χώρες κυβερνώνται από μικρά κοριτσάκια».

Παρά την κάθε άλλο παρά κολακευτική απεικόνιση, ο αντιπρόεδρος του γραφείου τουρισμού του Καζακστάν Kairat Sadvakassov δήλωσε στην Huffington ότι η φράση προσφέρει μια «τέλεια περιγραφή της τουριστικής δυναμικής του Καζακστάν». «Η φύση του Καζακστάν είναι πολύ ωραία, το φαγητό είναι πολύ ωραίο και, παρά τα αστεία του Μπόρατ για το αντίθετο, εδώ βρίσκονται κάποιοι από τους πιο ωραίους ανθρώπους στον κόσμο. Θα θέλαμε όλοι να επισκεφτούν το Καζακστάν από το 2021 και μετά, ώστε να διαπιστώσουν ότι η πατρίδα του Μπόρατ είναι πιο όμορφη από όσο έχουν ίσως ακούσει».

Στα σποτάκια της νέας καμπάνιας, διάρκειας 12 δευτερολέπτων το καθένα, τουρίστες βαδίζουν κραδαίνοντας selfie sticks μονολογώντας «Πολύ όμορφα!», δοκιμάζουν γάλα αλόγου και αναφωνούν «Μμμ, αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο», κοιτάζουν αρχιτεκτονήματα και επικροτούν «Ουάου, πολύ όμορφα» και, φυσικά, φωτογραφίζονται με ντόπιους που φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες.

Βέβαια οι σχέσεις του Καζακστάν με τον Κοέν δεν ήταν τόσο ρόδινες. Μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, το 2006, η κυβέρνηση της χώρας είχε καταχωρίσει πληρωμένες διαφημίσεις σε αμερικανικές εφημερίδες διαψεύδοντας ορισμένους από τους ισχυρισμούς και τις περιγραφές της ταινίες.

Εκείνη η καμπάνια υπογράμμιζε ότι το Καζακστάν είναι ένα σύγχρονο, σταθερό και εξωστρεφές κράτος και είχε συμπέσει χρονικά με μία επίσκεψη του προέδρου της χώρας Nursultan Nazabayev στις ΗΠΑ και την συνάντησή του με τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο.

