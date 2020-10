Κρούσμα κορωνοϊού εντοπίστηκε στο πλήρωμα του αεροσκάφους του Τζο Μπάιντεν, ενώ η Καμάλα Χάρις σταματά τις μετακινήσεις, επειδή ταξίδεψε με δύο ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές δεν θα μπει σε καραντίνα, επειδή δεν ήρθε σε επαφή με τον άνθρωπο που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, ανακοίνωσε το επιτελείο του. Ο ίδιος, μέσω Twitter, γνωστοποίησε ότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε χθες το βράδυ ήταν αρνητικό. Υπογράμμισε ότι φορούσε μάσκα στην πτήση, όπως και ότι κανένας από το επιτελείο του δεν ήρθε σε επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.



My COVID test from last night came back negative.