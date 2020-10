Eφημερίδες και ειδησεογραφικά δίκτυα έχουν όλο και περισσότερες επιφυλάξεις ως προς την έκθεση των εργαζομένων τους στον Ντόναλντ Τραμπ και στο επιτελείο του.

Τα Μέσα αναφέρουν πως δεν τους παρέχονται εγγυήσεις ότι θα ληφθούν οι βασικές προφυλάξεις για την προστασία της υγείας των δημοσιογράφων. Όπως αναφέρουν οι The New York Times μία σειρά από σημαντικά δίκτυα είναι επιφυλακτικά ως προς τη συμμετοχή δημοσιογράφων σε ταξίδια με τον Ντόναλντ Τραμπ και σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ και το επιτελείο του εξακολουθούν να μην τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας παρά το ξέσπασμα του κορωνοϊού στις τάξεις τους.

Οι The New York Times, The Wall Street Journal και The Washington Post συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα Μέσα που αρνούνται τη συμμετοχή των δημοσιογράφων τους σε αποστολές μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στις περιοδείες. Τα Μέσα υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις για την τήρηση των βασικών προφυλάξεων ώστε να προστατευθεί η υγεία των δημοσιογράφων.

Όπως στηλιτεύουν οι The New York Times ο Ντόναλντ Τραμπ «κυριαρχεί» ανάμεσα στους παραβάτες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρά το ότι προσβλήθηκε πρόσφατα από κορωνοϊό και πέρασε τρεις νύχτες στο νοσοκομείο, δείχνει απρόθυμος στο να αλλάξει τις συνήθειές του. Το Σάββατο δήλωσε πως ο ιός σύντομα θα εξαφανιστεί. Τη Δευτέρα, ταξιδεύοντας στη Φλόριντα στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας επιβιβάστηκε στο Air Force One, όπου οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στην καμπίνα του αεροσκάφους, χωρίς να φορά μάσκα.

Τουλάχιστον τρεις ανταποκριτές του Λευκού Οίκου έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ανάμεσά τους ο Μάικλ Ντ. Σέαρ, δημοσιογράφος των ΝΥΤ, που είχε ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος.

Ανησυχίες για την ασφάλεια ωστόσο ίσως περιπλέξουν την εμφάνιση του προέδρου Τραμπ στο ΝΒC τη Πέμπτη, μία από τις τελευταίες του ευκαιρίες να γνωστοποιήσει τις θέσεις του στο εθνικό ακροατήριο. Σύμφωνα με τους NYT, που επικαλούνται πηγές με γνώση των συζητήσεων, το NBC ζήτησε από τον Λευκό Οίκο διαπιστευτήρια ότι οι εργαζόμενοί του δεν θα βρεθούν ενώπιων κινδύνων για την υγεία τους.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία συντονίζει την ομάδα δημοσιογράφων που ακολουθούν τον Ντόναλντ Τραμπ, με δυσκολία βρίσκει πρόθυμους ανταποκριτές. Βετεράνοι δημοσιογράφοι στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για «ασυνήθιστο φαινόμενο» κατά τη διάρκεια μίας παράδοσης δεκαετιών, τρεις μόλις εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές.

Οι δημοσιογράφοι όμως εκφράζουν και άλλες ανησυχίες. Αεροσυνοδοί και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών στο Air Force One δεν φορούν μάσκες. Εργαζόμενοι στον Λευκό Οίκου, θετικοί στον κορωνοϊό, επιστρέφουν στη δουλειά πριν από το τέλος της καραντίνας διάρκειας δύο εβδομάδων, ενώ το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ έχει θεσπίσει λίγους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύεται να πραγματοποιεί σε τακτική βάση μέχρι τις εκλογές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιλι ΜακΕνάνι - που πραγματοποίησε την ενημέρωση των δημοσιογράφων των περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς να φοράει μάσκα, λίγο πριν βρεθεί θετική στον κορωνοϊό - δήλωσε τη Δευτέρα ότι στις συγκεντρώσεις θα διανεμηθούν μάσκες, χωρίς όμως οι παρευρισκόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να τις φορούν.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως τους ζητείται να επιλέξουν ανάμεσα στην ευθύνη για την κάλυψη σημαντικών γεγονότων και για τη διασφάλιση τόσο της δικής τους υγείας όσο και των οικογενειών τους. Τα Μέσα έχουν από καιρό επιμείνει ότι η σχολαστική καθημερινή κάλυψη του ηγέτη της χώρας αποτελεί «μια δημόσια υπηρεσία που είναι σημαντική για την καταγραφή της ιστορίας».

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον επτά μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αρνήθηκαν να δεχτούν μία από τις διαθέσιμες θέσεις για τον Τύπο θέσεις στο αεροπλάνο του Ντόλαντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι ΝΥΤ. BuzzFeed News, The Los Angeles Times, Politico και Hearst, έχουν απορρίψει τις διαθέσιμες θέσεις κατά τις τελευταίες ημέρες.

«Οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου ανησυχούν για την ασφάλεια τους και δεν νιώθουν άνετα να ταξιδέψουν με τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή», δήλωσε τη Δευτέρα η Ελίζαμπεθ Μπουμίλλερ, επικεφαλής του γραφείου των ΝΥΤ στην Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Τζουν Ντιρί, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου και η Ένωση Ανταποκριτών βρίσκονται «σε τακτικές συζητήσεις» για να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι θα αισθάνονται ασφαλείς να ταξιδέψουν.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι δήλωσαν ότι ήλπιζαν πως η Ένωση Ανταποκριτών θα ασκούσε ισχυρότερες πιέσεις για την προστασία τους. Ο Ζέκε Μίλερ, δημοσιογράφος του Associated Press και πρόεδρος του Ένωσης Ανταποκριτών, δήλωσε στα μέλη την περασμένη εβδομάδα ότι μιλάει συχνά με τους βοηθούς του Λευκού Οίκου για θέματα υγείας και ασφάλειας.

«Ενώ γνωρίζουμε ότι καμία κατάσταση δεν είναι 100% ασφαλής κατά τη διάρκεια μίας πανδημία, προσδοκία μας είναι ότι η ομάδα δεν θα βρεθεί αδικαιολόγητα σε επικίνδυνη θέση», έγραψε σε μέμο.





Με πληροφορίες από New York Times

