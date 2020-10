Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε μόλις στο Twitter ότι μέσα στην ημέρα θα λάβει εξιτήριο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed που νοσηλεύεται με κορωνοϊό.

«Αισθάνομαι πραγματικά καλά!», έγραψε μεταξύ άλλων ο 74χρονος πρόεδρος στο Twitter. «Μη φοβάστε την Covid» πρόσθεσε.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!