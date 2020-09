Έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις της γερμανικής κυβέρνησης ότι βρέθηκαν ίχνη δηλητηριώδους ουσίας στον οργανισμό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «ιδιαίτερα ανήσυχος» για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεών του, που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία και έδειξαν ότι ο Ρώσος επικριτής του Βλάντιμιρ Πούτιν δηλητηριάστηκε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν πολύ από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Η δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι είναι απολύτως μια καταδικαστέα πράξη», ανέφερε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

«Η Ρωσία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ στο παρελθόν», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεργαστεί με τους συμμάχους της «για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη Ρωσία».

Ανάλογη και η αντίδραση του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός γραμματέας του Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε τη «σοκαριστική» δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι και κάλεσε τη Ρωσία να ερευνήσει την υπόθεση.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι έπεσε θύμα μιας επίθεσης με έναν νευροτοξικό παράγοντα τύπου νόβιτσοκ. Είναι σοκαριστικό, και το καταδικάζω απερίφραστα», δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Στόλτενμπεργκ σε ανακοίνωσή του.

Την καταδίκη της ΕΕ για την υπόθεση εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ και τόνισε ότι «η χρήση χημικών όπλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι εντελώς απαράδεκτη και παραβιάζει το διεθνές δίκαίο».

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο τη δηλητηρίαση του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Aλεξέι Ναβάλνι. Η τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο εργαστήριο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αποδεικνύει ότι ο κ. Nαβάλνι δηλητηριάστηκε από στρατιωτικού τύπου χημική ουσία της ομάδας «Νόβιτσοκ», που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα από τη Ρωσία».

Ταυτόχρονα, ο ύπατος Εκπρόσωπος, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό η ρωσική κυβέρνηση να διερευνήσει διεξοδικά και με διαφάνεια την απόπειρα δολοφονίας του κ. Nαβάλνι. Η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι δεν πρέπει να μείνει χωρίς να λυθεί. Οι υπεύθυνοι πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη.

Είμαστε ευγνώμονες στο προσωπικό του νοσοκομείου Charité - Universitätsmedizin στο Βερολίνο για τη θεραπεία του κ. Ναβάλνι και του ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να συζητά τις επιπτώσεις του».

«Ποταπή» και «δειλή» χαρακτήρισε με τη σειρά της την επίθεση η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε σε μήνυμά της στο Twitter: «Ενημερώθηκα από την καγκελάριο Μέρκελ ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνι δέχτηκε επίθεση με τοξική ουσία, στην ίδια του τη χώρα.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

Αυτή είναι μία ποταπή και δειλή πράξη - ακόμη μία φορά. Oι δράστες πρέπει να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη»

«Είναι βέβαιο ότι« ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλι είναι το θύμα ενός εγκλήματος ... Τώρα προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία μόνο η ρωσική κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να απαντήσει» ανέφερε σε συνέντευξή της η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

German Chancellor Merkel: “It is certain" that Russian opposition leader Alexei Navalny "is the victim of a crime ... Serious questions now arise which only the Russian government can and must answer.”https://t.co/FSJH9XZYUo pic.twitter.com/bpUJtY5GLE — NBC News (@NBCNews) September 2, 2020

Την ίδια ώρα και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν καταδίκασε σήμερα τη χρήση της σοβιετικού τύπου νευροτοξικής ουσίας νόβιτσοκ για την δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο Βερολίνο.

«Θέλω να καταδικάσω με τον πιο απερίφραστο τρόπο τη σοκαριστική και ανεύθυνη χρήση μιας τέτοιας ουσίας», δήλωσε ο Λε Ντριάν σε ανακοίνωσή του.

«Μετά την αποδεδειγμένη δηλητηρίαση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι με έναν νευροτοξικό παράγοντα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόσθετο βάρος στις σχέσεις με τη Ρωσία.

Η ευρωπαϊκή και δυτική κοινότητα αξιών πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο», τόνισε ο επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρος του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος (CSU) της Βαυαρίας, Μάνφρεντ Βέμπερ, σε συνέντευξή του στις εφημερίδες του Δημοσιογραφικού Ομίλου Funke η οποία θα δημοσιευτεί αύριο Πέμπτη.

«Η αποδεδειγμένη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι πρέπει να καταστήσει σαφές στον καθένα ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι στη Ρωσία διατρέχουν κίνδυνο με κάθε τρόπο. Είναι πολύ απίθανο να αποτελούν συμπτώσεις οι δολοφονίες, οι δηλητηριάσεις και οι απειλές κατά αντιπολιτευόμενων Ρώσων και δημοσιογράφων.

Πρόκειται για συστηματικές ενέργειες. Η δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι πρέπει να συζητηθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ρωσική ηγεσία οφείλει μια γρήγορη, αξιόπιστη και άμεση έρευνα», τόνισε ο Βέμπερ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τη Ρωσία εξηγήσεις για το τι συνέβη στον Αλεξέι Ναβάλνι και δεσμεύτηκε να εργαστεί για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης.

«Είναι εξωφρενικό ότι χρησιμοποιήθηκε χημικό όπλο», δήλωσε ο Τζόνσον με tweet του. «Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει τώρα να εξηγήσει τι συνέβη στον κ. Ναβάλνι - θα συνεργαστούμε με διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Η αντίδραση της Μόσχας

Παρά τις αντιδράσεις από την παγκόσμια κοινότητα το Κρεμλίνο επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη δηλητηρίου στον οργανισμό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης, ότι στο αίμα του Αλεξέι Ναβάλνι βρέθηκαν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης είχε δηλητηριασθεί με νευροτοξικό παράγοντα από την ομάδα Novichok, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι πριν μεταφερθεί ο Ναβάλνι στην Γερμανία μια σειρά εξετάσεων που έγιναν στην Ρωσία, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, έδειξαν ότι εκείνη την στιγμή δεν βρέθηκε καμία δηλητηριώδης ουσία στο οργανισμό του.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε πως «η Γενική εισαγγελία της Ρωσίας απευθύνθηκε επίσημα στην γερμανική πλευρά, υπολογίζοντας ότι θα της δοθεί επίσημη απάντηση» και πρόσθεσε ότι και οι Ρώσοι γιατροί «πρότειναν να ανταλλάξουν πληροφορίες, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απάντηση από τους Γερμανούς συναδέλφους τους».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι «οι εταίροι μας προτίμησαν για μια ακόμη φορά να προβούν σε δημόσιες ανακοινώσεις. Χωρίς να παρουσιάσουν έστω και ένα στοιχείο» προσθέτοντας ότι «όλα αυτά μετατρέπονται για μια ακόμη φορά σε εκστρατεία δυσφήμισης (κατά της Ρωσίας).

Βερολίνο: Ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ

Νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανακοίνωσε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις σε δείγματα αίματος του Αλεξέι Ναβάλνι οι οποίες έγιναν σε εργαστήριο του γερμανικού στρατού, βρήκαν «αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία» που δείχνουν ότι ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης έχει δηλητηριασθεί με Novichoc.

«Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ενημερώσει τους εταίρους της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ για τα αποτελέσματα της έρευνας» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «θα συζητήσει την κατάλληλη κοινή απάντηση με τους εταίρους υπό το φως της ρωσικής αντίδρασης».