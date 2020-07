Τεράστιες καρδιές γέμισαν στον ουρανό της Στοκχόλμης και οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σουηδίας εξεπλάγησαν βλέποντάς τις να σχηματίζονται σήμερα πάνω από τα κεφάλια τους με τη βοήθεια αεροσκαφών, ένας φόρος τιμής στα θύματα της Covid-19.

Τα «εφήμερα» αυτά σχέδια, σε ύψος 3000 μέτρων, σύντομα χάθηκαν στον καταγάλανο σουηδικό ουρανό.

Today, the sky over Stockholm was filled with three big hearts for about 20 minutes. It was two art pilots who at an altitude of 3000 meters "drew" three hearts as a tribute to all corona victims. pic.twitter.com/6FsPR4NlAE