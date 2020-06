Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ένα από τα ηγετικά στελέχη του κινήματος Black Lives Matter για προδοσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε μέσω Twitter στον Χοκ Νιούσομ, για τα όσα είπε ο τελευταίος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Το ηγετικό στέλεχος του BLM έκρινε ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις οδήγησαν σε ειλικρινή πολιτικό διάλογο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στην αστυνομία, αλλά και στη σύλληψη αστυνομικών, αλλά απέφυγε να καταδικάσει τα επεισόδια.

«Έχω πει (...) αν αυτή η χώρα δεν μας δώσει αυτό που θέλουμε, τότε θα κάψουμε αυτό το σύστημα και θα το αντικαταστήσουμε», δήλωσε ο ακτιβιστής. «Θα μπορούσα να μιλάω μεταφορικά. Θα μπορούσα να μιλάω κυριολεκτικά. Είναι ζήτημα ερμηνείας», συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι προδοσία, στάση, εξέγερση!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter και σε επόμενη ανάρτησή του επιτέθηκε στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο γιατί «Θέλει να βάψει τη φημισμένη και όμορφη 5η Λεωφόρο, μπροστά από Trump Tower/ Tiffany με μια μεγάλη κίτρινη επιγραφή Black Lives Matter», επικρίνοντας το κίνημα για συνθήματα για δολοφονίες αστυνομικών.

Black Lives Matter leader states, “If U.S. doesn’t give us what we want, then we will burn down this system and replace it”. This is Treason, Sedition, Insurrection!

Told that @NYCMayor Bill de Blasio wants to paint the fabled & beautiful Fifth Avenue, right in front of Trump Tower/Tiffany, with a big yellow Black Lives Matter sign. “Pigs in a Blanket, Fry ‘Em Like Bacon”, referring to killing Police, is their chant. NYC Police are furious!