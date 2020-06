Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε σήμερα ότι το περιστατικό με τον ηλικιωμένο διαδηλωτή που τραυματίστηκε αφού σπρώχθηκε από αστυνομικούς στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης μπορεί να είναι στημένο.

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε ένα ακόμη κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ. Σε αυτό διακρίνεται ο 75χρονος διαδηλωτής Μάρτιν Γκουτζίνο να πλησιάζει μόνος του μια αστυνομική διμοιρία και να σπρώχνεται από δύο αστυνομικούς και να πέφτει βίαια στο έδαφος.

BREAKING: Buffalo’s police commissioner orders immediate Internal Affairs investigation into this incident: 2 officers shoving an elderly man, who walked up to them, to the ground. @news4buffalo reports the man suffered a laceration & possible concussion pic.twitter.com/qbTvXAAPLH

Μια πρώτη επίσημη αναφορά έκανε λόγο ότι ο διαδηλωτής, ο οποίος αιμορραγούσε έντονα και φάνηκε να είχε χάσει τις αισθήσεις του, «σκόνταψε και έπεσε». Μετά την κατακραυγή, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε αναστολή και απαγγέλθηκαν εις βάρος τους κατηγορίες για βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος.

«Ο διαδηλωτής του Μπάφαλο που σπρώχθηκε από την αστυνομία μπορεί να είναι ένας προβοκάτορας των Antifa», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στο κίνημα που κατηγόρησε ότι πυροδότησε βία στις ΗΠΑ μετά την δολοφονία του Τζορτ Φλόιντ.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?