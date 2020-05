Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει τους δολοφόνους του Τζαμάλ Κασόγκι, τόνισε η αρραβωνιαστικιά του, Χατιτσέ Τσενγκίζ, μετά την ανακοίνωση της οικογένειας του δημοσιογράφου.

Ο Σαλάχ Κασόγκι, ένας από τους γιους του δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε στο Τwitter ότι η οικογένεια συγχωρεί τους δράστες.

Η Χατιτσέ Τσενγκίζ αντέδρασε στην κίνηση αυτή της οικογένειας, που προκάλεσε αίσθηση. «Ο Τζαμάλ Κασόγκι έχει γίνει διεθνές σύμβολο, μεγαλύτερο από οποιονδήποτε από εμάς, που το θαυμάζουν και το αγαπούν. Η ενέδρα και η στυγερή δολοφονία του δεν παραγράφεται και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει τους δολοφόνους του. Εγώ και άλλοι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη για τον Τζαμάλ», έγραψε στο Τwitter η γυναίκα που επρόκειτο να παντρευτεί τον Κασόγκι.

Η σορός του αρθρογράφου της Washington Post δεν βρέθηκε ποτέ. Φέρεται να διαμελίστηκε μέσα στο προξενείο. Τον Δεκέμβριο του 2019, δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε σε θάνατο 5 άνδρες- που δεν κατονομάστηκαν- για τον ρόλο τους στη φρικτή δολοφονία. Η ειδική επιτετραμμένη του ΟΗΕ, Ανιές Κάλαμαρντ, είχε χαρακτηρίσει τη δίκη «αντίθεση της δικαιοσύνης» και είχε κάνει έκκληση για διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας.

«Ο Τζαμάλ δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της χώρας του, ενώ έπαιρνε έγγραφα για τον γάμο μας. Οι δολοφόνοι ήρθαν από τη Σαουδική Αραβία έχοντας προσχεδιάσει να τον παρασύρουν, να τον αιφνιδιάσουν και να τον σκοτώσουν. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να συγχωρήσει τους δολοφόνους. Δεν θα συγχωρήσουμε τους δολοφόνους, ούτε αυτούς που διέταξαν τη δολοφονία», ανέφερε σε επόμενη ανάρτησή της η Τσενγκίζ.

Jamal was killed inside his country's consulate while getting the docs to complete our marriage. The killers came from Saudi with premeditation to lure, ambush & kill him. Nobody has the right to pardon the killers. We will not pardon the killers nor those who ordered the killing