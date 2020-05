Η Tesla άνοιξε ξανά το μοναδικό αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια, παρά τις τοπικές εντολές κατά της επανεκκίνησης του κλάδου κατασκευής.

Τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk, έγραψε στο Twitter ότι η παραγωγή είχε ξαναρχίσει και θα είναι «στη γραμμή με όλους τους άλλους». Οι πολιτείες των ΗΠΑ και οι τοπικές κυβερνήσεις προσπαθούν να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο ανοίγματος μετά το lockdown.

Ο Musk απείλησε λίγες μέρες πριν να μετακινήσει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας από την Καλιφόρνια εάν δεν επιτρεπόταν να ανοίξει ξανά το εργοστάσιο. Ενώ η πολιτεία έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς για να επιτρέψει την κατασκευή, αυτό δεν έχει γίνει για την κομητεία Alameda, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η πόλη Φρεμόντ όπου βρίσκεται το εργοστάσιο είναι περίπου μία ώρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Το Σάββατο, ο Elon Musk είπε ότι η Tesla άσκησε αγωγή ζητώντας από ένα δικαστήριο να άρει την εντολή που εμποδίζει την αυτοκινητοβιομηχανία να συνεχίσει την παραγωγή. Αντί να περιμένει μια απόφαση, ο Musk ανακοίνωσε στο Twitter τη Δευτέρα ότι το εργοστάσιο θα ανοίξει ξανά και πρόσθεσε πως ζητά να είναι αυτός που θα συλληφθεί αν οι αρχές αποφάσιζαν κάτι τέτοιο.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.